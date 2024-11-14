У Харкові вибухи: російська авіація атакує КАБами

Харківська область та місто Харків почули вибухи вночі 14 листопада. Відомо, що ворог вкотре застосував КАБи.

Про це повідомив у соціальних мережах міський голова Харкова Ігор Терехов, пише 24 Канал. Вибухи пролунали перед 4 годиною ранку.

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Повітряна атака на Харківщину 14 листопада вночі: що відомо

О 03:40 міський голова Харкова Ігор Терехов опублікував повідомлення у соціальних мережах такого змісту:

У Харкові чутно вибухи. Будьте обережні – ворог запускає по місту та передмістю КАБи.

Повітряна тривога у місті та Харківській області на ту мить тривала годину, з 02:38.

Місцеві моніторингові спільноти зауважували, що КАБи з цієї хвилі попадали у приміських зонах.

Загалом в Україні кілька областей "червоні" на час публікації через польоти російських ударних безпілотників.