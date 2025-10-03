Вперше в історії України одночасно прозвучали 5 органів – духовий Alexander Schuke та чотири цифрові органи, привезені з різних регіонів країни, інформує 24 Канал з посиланням на Суспільне. Харків.

Деталі про історичний концерт

У програмі концерту прозвучали символічні твори українських композиторів – Гімн України, "Молитва за Україну" Миколи Лисенка, "Щедрик" Миколи Леонтовича, "Біла симфонія" В'ячеслава Назарова та інші.

На одній сцені зустрілися різні покоління української органної школи:

метр харківської традиції Станіслав Калінін;

заслужена артистка України Ірина Каліновська;

лауреатка міжнародних премій, солістка Олена Болюх;

молода органістка Поліна Чорна.

Музичне втілення стало можливим завдяки аранжуванням композитора та органіста Євгенія Жаку, який створив унікальне звучання для ансамблю з п'яти органів. І кульмінацією стало те, що всіх цих митців об'єднав за диригентським пультом військовослужбовець ЗСУ, начальник відділення комунікацій 5 окремої штурмової бригади, старший лейтенант Сергій Лихоманенко.

"Повстання органів" стало справжнім культурним штурмом Харкова – міста, яке щодня тримає оборону. Органи тут звучали як голос пам'яті, молитви й незламності. Запис увійде до мультимедійного архіву "органної музики воєнного часу" та буде презентований українській і міжнародній аудиторії. Проєкт реалізовано за підтримки Українського культурного фонду.