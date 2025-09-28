Про це в етері 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, зазначивши, що курс триває 48 годин, заняття проходить раз на тиждень. Люди вчаться поводитись зі зброєю та мають уроки виживання.

Як харків'яни опановують зброю і такмед?

За словами кореспондентки, підготовка до нацспротиву не є підготовкою до армії. Однак харків'яни можуть опанувати вогневий вишкіл та поводження поруч з боєприпасами. Предметів є 14, серед них – виживання в польових умовах, тактична медицина. Також людей вчать поведінки у випадку, якщо ворожий безпілотник поруч.

Найголовніше, що на заняттях присутнє моральне злагодження і патріотичність. Ми готові до всього, але щоб не розгубитись, маємо знати ще більше. Вишкіл на це і спрямований,

– наголосила вона.

На одному із занять був присутній працівник ДСНС Дмитро, який хоче нагадати свої навички, адже служив на строковій службі. Вчителька Наталя розповіла, що прийшла на заняття, щоб дати своїм учням приклад.

Тим часом волонтерка Ганна Єрмакова проходить курс вже другий раз, адже вважає, що усі знання варто постійно оновлювати в своїй пам'яті.

Я була в приміщенні, куди прилетів КАБ. Я пам'ятаю ці хвилини, коли бігла по аптечку і не знала, що робити. Інтуїтивно перемотала голову людині, а у неї ще й були проблеми з пальцем на нозі. Тому треба вчитись надавати першу медичну допомогу та тримати зброю в руках,

– підкреслила держслужбовиця Інга.

Черненко додала, що ці вишколи є безоплатними та проводяться у багатьох регіонах України.

Що відомо про підготовку до нацспротиву в Україні: коротко