У Харкові відновили цифрову ретрансляцію телеканалів – скоро буде аналогове ТБ
Джерело:Українська Правда
Заступник глави Харківської ОДА Роман Семенуха повідомив, що цифрове мовлення телеканалів у Харкові відновили. Також Семенуха повідомив, що найближчим часом відновлять і аналогове мовлення.
Через жорстокі обстріли окупантами мирного населення, постраждала місцева інфраструктура – в тому числі і вежі зв'язку. У Харкові були проблеми з українським мовленням через пошкодження мереж.
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Попри це, у місті вже відновили цифрове мовлення українських телеканалів. Заступник Семенуха також анонсував відновлення аналогового телебачення – за його словами, мережу відновлять найближчим часом.
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