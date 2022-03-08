У Харкові відновили цифрову ретрансляцію телеканалів – скоро буде аналогове ТБ

Заступник глави Харківської ОДА Роман Семенуха повідомив, що цифрове мовлення телеканалів у Харкові відновили. Також Семенуха повідомив, що найближчим часом відновлять і аналогове мовлення.

Через жорстокі обстріли окупантами мирного населення, постраждала місцева інфраструктура – в тому числі і вежі зв'язку. У Харкові були проблеми з українським мовленням через пошкодження мереж.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни

Попри це, у місті вже відновили цифрове мовлення українських телеканалів. Заступник Семенуха також анонсував відновлення аналогового телебачення – за його словами, мережу відновлять найближчим часом.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!