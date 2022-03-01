У Харкові внаслідок обстрілу окупантів помер професор Олег Амосов

Кровожерливі орки не шкодують взагалі нікого. Унаслідок обстрілу окупантами мирного житлового кварталу у Харкові загинув науковець Олег Амосов.

Професор був завідувачем кафедри економічної теорії та публічних фінансів навчально наукового Інституту державного управління в університеті імені Каразіна. Він загинув у лікарні після того, як отримав поранення унаслідок обстрілів окупантами Харкова 1 березня.

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Загинув науковець Олег Амосов

Олег Амосов був заслуженим діячем науки і техніки України. Українські науковці цінували його за високий професіоналізм, виваженість, цілеспрямованість і доброзичливість, – йдеться у повідомленні Харківського університету імені Каразіна.

Виш та колектив 24 каналу висловлюють щирі співчуття рідним і близьким Олега Амосова. Російські загарбники обов'язково поплатяться за всі невинні жертви, які загинули під час їхніх безжальних обстрілів мирного населення України!

Загинув професор Олег Амосов / Фото Суспільне Харків

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