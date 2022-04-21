У Харкові внаслідок обстрілу загинули 2 людей

У Харкові снаряд попав у автівку. Внаслідок обстрілу 2 людей загинули на місці.

У Центрі екстреної меддопомоги Харківщини повідомили, що в результаті Київського району Харкова загинуло двоє місцевих мешканців. Снаряд окупантів влучив в автомобіль, в якому були люди.

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За даними Суспільного, боєприпас потрапив у моторний відсік легковика, через що машина загорілася. Автомобіль з 2 людьми всередині вигорів вщент.

Окрім того,внаслідок обстрілів 21 квітня у Харкові знищили 2 ринки та зруйновано житловий будинок.

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