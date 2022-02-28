У Харкові внаслідок обстрілу загорілися 5 автомобілів

У Харкові, в районі Горизонту, внаслідок ворожого обстрілу загорівся автомобіль. Згодом пожежа охопила п'ять машин.

Поблизу також було чутно не один потужний вибух, повідомляли й перебої зі зв'язком. Про це інформує Суспільне.

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Горять п'ять машин

Зазначається, що перше авто загорілося внаслідок ворожого обстрілу Харкова. Згодом полум'я перекинулося ще на чотири машини. Чорний дим від вогню здіймається у небо, його видно здалеку.