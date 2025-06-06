У Харкові, ймовірно, два рази прилетіло по промзоні Київського району, – мер
- 6 червня ворог атакував Харківщину безпілотниками та авіабомбами, ймовірно, двічі вдаривши по промзоні Київського району Харкова.
- На момент 18:52 інформації про постраждалих не надходило, а деталі удару ще уточнюються.
Ворог атакує Харківщину безпілотниками та авіабомбами ввечері 6 червня. Міський голова повідомив, що росіяни, ймовірно, два рази вдарили по промзоні у Київському районі міста.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.
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Росіяни завдали удару по Харкову
За словами Ігоря Терехова, деталі щодо російського удару уточнюються. У Повітряних силах повідомляли, що ворог атакує Харківську область безпілотниками – по них працювали сили ППО.
Попередньо – приліт по промзоні у Київському районі,
– заявив міський голова.
Він додав, що інформація про постраждалих станом на 18:52 не надходила.
Незабаром після повідомлення Ігоря Терехова мешканці Харкова знову почули вибухи. Міський голова розповів, що ворог атакує КАБами. Він повідомив про повторний приліт по промзоні Київського району.
Нагадаємо, що в ніч проти 5 червня росіяни масовано вдарили по Харкову. Ворожі дрони тоді припали на багатоквартирні будинки. Окупанти атакували ударними безпілотниками, а також запустили ракету Х-35, яка поцілила у землю.