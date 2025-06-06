У Харкові, ймовірно, два рази прилетіло по промзоні Київського району, – мер

Ворог атакує Харківщину безпілотниками та авіабомбами ввечері 6 червня. Міський голова повідомив, що росіяни, ймовірно, два рази вдарили по промзоні у Київському районі міста.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

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Росіяни завдали удару по Харкову

За словами Ігоря Терехова, деталі щодо російського удару уточнюються. У Повітряних силах повідомляли, що ворог атакує Харківську область безпілотниками – по них працювали сили ППО.

Попередньо – приліт по промзоні у Київському районі,

– заявив міський голова.

Він додав, що інформація про постраждалих станом на 18:52 не надходила.

Незабаром після повідомлення Ігоря Терехова мешканці Харкова знову почули вибухи. Міський голова розповів, що ворог атакує КАБами. Він повідомив про повторний приліт по промзоні Київського району.

Нагадаємо, що в ніч проти 5 червня росіяни масовано вдарили по Харкову. Ворожі дрони тоді припали на багатоквартирні будинки. Окупанти атакували ударними безпілотниками, а також запустили ракету Х-35, яка поцілила у землю.