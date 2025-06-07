У будинку в центрі Харкова горять квартири: під завалами можуть бути люди

Росіяни атакували Харків вночі проти 7 червня. У місті вже пролунало понад 30 вибухів. Ворог б'є різними озброєнням різного типу.

У Основ’янському районі зафіксовано влучання в багатоповерховий житловий будинок. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ігора Терехова.

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За словами Терехова, Харків перебуває під масованою комбінованою атакою з повітря. Він уточнив, що понад 10 "Шахедів" вже ударили по місту. Було кілька прильотів ракет та КАБів. Є попередні дані про постраждалих.

Потрапляння "Шахеду" у багатоповерховий будинок у центрі міста. Загоряння квартир на кількох поверхах,

– додав пізніше він.

О 4:23 мер уточнив, що у житловому будинку в центрі міста горять квартири з 6-го по 9-й поверх. За попередньою інформацією, під завалами у квартирах є люди. Посадовець також застеріг, що ще група ворожих безпілотників "суне" на місто.

На місці працюють підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги.