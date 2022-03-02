Горить будівля університету Каразіна і поліція: у Харкові окупанти нанесли нищівний авіаудар

Під час чергової атаки на Харків російські загарбники влучили у будівлю університету Каразіна. Через це виникла пожежа.

Навчальний корпус університету розташований біля будівлі СБУ, яку атакували російські загарбники. У будівлі університету розбиті вікна, а дах загорівся.

Зверніть увагу На Харківщині за добу загинула 21 людина, – Синєгубов

Пожежа в університеті Каразіна: дивіться відео

Крім того, зайнялася також будівля Головного управління поліції Харківщини. Про це заявила речниця поліції Олена Бараник.

За даними ДСНС, палають і житлові будинки. Існує загроза поширення вогню на інші будівлі. рятувальники зараз працюють на місці.

Пожежі після обстрілу Харкова: дивіться відео

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!