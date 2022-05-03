У Харкові загасили пожежі в центрі міста: одна жінка поранена уламками

Російські окупанти знову обстрілюють центр Харкова. Сьогодні, 3 травня, через ворожі напади у місті сталося декілька пожеж.

У Головному управлінні ДСНС України у Харківській області зазначили, що, на щастя, усі пожежі вдалось повністю приборкати о 14:27 того ж дня.

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Харків знову у вогні: жінку поранило

Відомо, що вогонь торкнувся саме центральної частини міста. Так, 3 травня приблизно о 13:15 внаслідок ворожих обстрілів сталося декілька пожеж в центрі Харкова.

Горіли гаражі, об'єкти торгівлі, а також дерев'яні конструкції дитячих атракціонів на території міського парку відпочинку,

– зазначили харківські рятувальники.

За попередніми даними одна жінка отримала осколкові поранення. У якому вона стані – поки невідомо.

Загалом, щоб ліквідувати усі загоряння залучили:

7 одиниць пожежно-рятувальної техніки;

40 людей особового складу ДСНС.

Харківські рятувальники ліквідували пожежі в центральній частині міста: дивіться відео

Останні обстріли Харкова

Вчора, 2 травня, ворог теж завдав по Харкову два удари із реактивних систем залпового вогню та здійснив один артилерійський обстріл. Внаслідок атак були пошкоджені цивільні об'єкти на Північній Салтівці. Поранення отримали 2 людей.

1 травня внаслідок 5 артилерійських обстрілів Харкова загинуло троє людей, ще 8 мирних мешканців міста отримали поранення.

Влада Харкова все ще просить мешканців міста і надалі уважно ставитися до повітряних тривог. Та й загалом, без потреб не покидати безпечних місць.

Нагадаємо, що напередодні, ще 29 квітня, українські військові звільнили від окупантів селище Руська Лозова, що у Харківській області. Саме звідти російські загарбники здійснювали артилерійський обстріл міста.

Однак бої в селищі тривали й наступні декілька днів. Вже 2 травня українським військовим вдалося там закріпитися.



Харківські рятувальники ліквідували пожежі в центральній частині міста / Фото ДСНС



Одна жінка поранена уламками / Фото ДСНС



Внаслідок ворожих обстрілів сталося декілька пожеж / Фото ДСНС



Усі пожежі вдалось повністю приборкати / Фото ДСНС