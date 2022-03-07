У Харкові загинули представник "Фрайкору" Артем Азаров і лідер SPC Олександр Клушин

У боях за Харків загинули представник "Фрайкору" Артем Азаров і лідер фанатського руху SPC Олександр Клушин. Окрім цього, також повідомили про смерть його побратима з позивним "Лис".

Про смерть Клушина повідомили 3 березня. Своєю чергою, Азаров загинув 7 березня.

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Загинув представник "Фрайкору" Артем Азаров

У героїчній боротьбі проти російських окупантів загинув Артем Азаров, позивний "Художник".

Допомагав побратимам з ЗСУ виконувати важливе бойове завдання й загинув під час мінометного обстрілу. В цивільному житті був талановитим художником, поєднував мистецьку сферу та заняття боксом, був тренером та наставником для багатьох,

– повідомили у "Фрайкорі".

У Харкові лишилося чимало картин захисника, які потрібно зберегти задля увічнення його подвигу заради України.

Загинув один з лідерів фанатського колективу SPC

Також у битві проти загарбників загинули один з лідерів фанатського колективу SPC Олександр Клушин та його побратим з позивним "Лис". Харків'янина згадують, як патріота та дуже потужну людину.

"Ще один зник безвісти. Продовжуються пошукові операції. Шестеро поранені", – додали у "Світанку".

Усіх небайдужих просять допомогти сім'ям загиблих для організації похоронів.

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