У Харкові загинув експроректор Харківського університету МВС і його онука
Джерело:фейсбук Маркова
Сьогодні, 11 березня, під обстріл окупантів потрапив житловий будинок в Дергачах, що на Харківщині.
Внаслідок цього загинув колишній начальник райвідділу поліції Валерій Іванович Московець. Про трагедію повідомив помічник начальника поліції Харківської області В'ячеслав Марков у фейсбуці.
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Загинула також і його онука Анастасія. Дівчині було лише 22 роки.
Валерій Московець був не лише екскерівником Дергачівського райвідділу, а й колишнім проректором Харківського національного університету внутрішніх справ та полковником міліції.
Царство небесне безвинно вбитим,
– написав Марков.
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