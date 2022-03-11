У Харкові загинув експроректор Харківського університету МВС і його онука

Сьогодні, 11 березня, під обстріл окупантів потрапив житловий будинок в Дергачах, що на Харківщині.

Внаслідок цього загинув колишній начальник райвідділу поліції Валерій Іванович Московець. Про трагедію повідомив помічник начальника поліції Харківської області В'ячеслав Марков у фейсбуці.

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Загинула також і його онука Анастасія. Дівчині було лише 22 роки.

Валерій Московець був не лише екскерівником Дергачівського райвідділу, а й колишнім проректором Харківського національного університету внутрішніх справ та полковником міліції.

Царство небесне безвинно вбитим,

– написав Марков.

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