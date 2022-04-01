У Харкові загинув студент політехніки Кирило Осіпенко: хлопець волонтерив при теробороні

1 квітня 2022 , 14:24
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Джерело:

Суспільне Харків

Унаслідок удару по Харківські ОДА загинув студент Харківського політехнічного інституту Кирило Осіпенко. Юнак не евакуювався разом з іншими студентами, а залишився допомагати територіальній обороні.

В університеті, в якому навчався Кирило Осіпенко, відзначають, що хлопець займався волонтерством із перших днів повномасштабної війни Росії проти України. 

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Тіло юнака шукали 2 тижні. Його змогли лише ідентифікувати після тесту ДНК.

В Харківському політехнічному інституті відзначили героїзм хлопця. Зараз адміністрація університету просить усіх небайдужих підтримати родину Кирилу.

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Автор: Іван Магуряк