У Харкові загинув студент політехніки Кирило Осіпенко: хлопець волонтерив при теробороні

Унаслідок удару по Харківські ОДА загинув студент Харківського політехнічного інституту Кирило Осіпенко. Юнак не евакуювався разом з іншими студентами, а залишився допомагати територіальній обороні.

В університеті, в якому навчався Кирило Осіпенко, відзначають, що хлопець займався волонтерством із перших днів повномасштабної війни Росії проти України.

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Тіло юнака шукали 2 тижні. Його змогли лише ідентифікувати після тесту ДНК.

В Харківському політехнічному інституті відзначили героїзм хлопця. Зараз адміністрація університету просить усіх небайдужих підтримати родину Кирилу.

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