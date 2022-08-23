Ще до тривоги та без вибухів: у Харкові вогонь охопив промислове підприємство

У Харкові загорілося промислове підприємство. Сталося це ще до оголошення повітряної тривоги.

Пожежа сталася зранку 23 серпня в Новобаварському районі. Про постраждалих чи жертв не повідомляють.

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Підприємство загорілося ще до тривоги

У Харкові зайнялася п'ятиповерхова будівля промислового підприємства у Новобаварському районі міста. Інформацію про пожежу підтвердив речник управління ДСНС Харківщини Євген Василенко,

– мовиться в повідомленні.

Як розповів Василенко, пожежа спалахнула близько 04:40. Близько 06:30 пожежу локалізували, триває остаточне гасіння.

Очевидці розповіли, що вогонь на даху підприємства і стовп чорного диму було видно з різних районів Харкова.



У Харкові загорілося підприємство / Фото Суспільного

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Близько 06:30 у місті пролунало кілька вибухів. Очевидці повідомили, що їх було щонайменше три. У деяких районах Харкова зникло світло.

Згодом мер Харкова розповів, що окупанти атакували Київський район. За словами Терехова, влучання було у приватний будинок. На щастя, ніхто не постраждав.

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