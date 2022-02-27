У Харкові – загроза ракетного удару

У Харкові близько 19:40 27 лютого оголосили про загрозу ракетного удару. Інформацію повідомив Департамент цивільного захисту.

Упродовж дня 27 лютого тривога вже лунала у Харкові. Зокрема, близько 18:20. Тоді голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив: є загроза обстрілів житлових районів міста.

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Під час сигналів тривоги необхідно бігти до найближчого укриття. Це врятує життя.

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