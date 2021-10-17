У поліції розповіли, що "попередження" отримали ввечері 16 жовтня. Відтак почався огляд приміщень торгово-розважальних центрів і прилеглої території.

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"Мінування" 4 ТРЦ у Харкові

Шукати вибухонебезпечні предмети правоохоронці почали ще пізно ввечері 16 жовтня. Згодом пошукову операцію продовжили наступного дня.

Як повідомила "Суспільному" речниця поліції Харківщини Анна Третьякова, на ранок 17 жовтня правоохоронці перевірили два з чотирьох ТРЦ.

Скільки людей евакуювали та чи знайшли вибухівку у поліції не розповіли. Усі подробиці пообіцяли надати згодом.

Нагадаємо, що 25 березня 2021 року Володимир Зеленський підписав закон щодо так званих фейкових мінувань. Документ запровадив кримінальну відповідальність за такі вчинки: позбавлення волі на термін від 4 до 8 років.

Фейкові замінування: останні випадки