За інфомацією ЗМІ, у Харківській облраді працюють детективи НАБУ. Про це повідомило "Суспільне", посилаючись на власні джерела.

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У Харківській облраді працюють співробітники НАБУ

У Харківській облраді працюють детективи НАБУ,

– повідомило видання.

Цю інформацію їм підтвердили 2 джерела в силових відомствах. Прокоментували ситуацію в СБУ.

"Працюють детективи НАБУ, працівників СБУ не залучали", – запевнила речниця управління СБУ Лілія Домашенко, відповідаючи на питання, чи дійсно в облраді силовики.

Речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко заявив, що йому невідомо, про яку справу йдеться. Попередньо відомо, що журналістів до примщення ради не пускають.

У Харківській облраді прокоментували ситуацію

Речник обласної ради Павло Пєшков заявив, що не має інформації про слідчі дії.

Однак журналісти зауважують, що:

у дворі один службовий автомобіль з номерами, які використовують військові та прикордонники;

на третьому поверсі облради, де розміщено кабінет голови облради Артура Товмасяна, а також на п'ятому горить світло.

У НАБУ пообіцяли уточнити ситуацію згодом. Про це заявила речниця територіального управління НАБУ Майя Каштан.

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