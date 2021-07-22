За інфомацією ЗМІ, у Харківській облраді працюють детективи НАБУ. Про це повідомило "Суспільне", посилаючись на власні джерела.
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У Харківській облраді працюють співробітники НАБУ
У Харківській облраді працюють детективи НАБУ,
– повідомило видання.
Цю інформацію їм підтвердили 2 джерела в силових відомствах. Прокоментували ситуацію в СБУ.
"Працюють детективи НАБУ, працівників СБУ не залучали", – запевнила речниця управління СБУ Лілія Домашенко, відповідаючи на питання, чи дійсно в облраді силовики.
Речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко заявив, що йому невідомо, про яку справу йдеться. Попередньо відомо, що журналістів до примщення ради не пускають.
У Харківській облраді прокоментували ситуацію
Речник обласної ради Павло Пєшков заявив, що не має інформації про слідчі дії.
Однак журналісти зауважують, що:
- у дворі один службовий автомобіль з номерами, які використовують військові та прикордонники;
- на третьому поверсі облради, де розміщено кабінет голови облради Артура Товмасяна, а також на п'ятому горить світло.
У НАБУ пообіцяли уточнити ситуацію згодом. Про це заявила речниця територіального управління НАБУ Майя Каштан.
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