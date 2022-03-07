У Харкові затримали російського пілота: стало відомо, які міста він обстрілював
Джерело:Олег Синєгубов
Вночі 7 березня військовослужбовці Нацгвардії затримали пілота збитого російського винищувача. Він є заступником командира авіаційного полку, який дислокувався у Воронежі.
Це один із головних учасників та свідків злочинів, які російський агресор чинить проти мирного українського населення.
До теми У Харкові вдалось затримати одного з двох пілотів російського винищувача
Що дізнались правоохоронці
- Затриманий пілот особисто здійснював 3 вильоти між Ізюмом і Балаклією.
- Він здав своїх координаторів та розповів про злочинні накази.
Загарбника передали для подальших слідчих дій в один із районних відділів поліції міста Харкова.
Що відомо про справу
Пілотів ворожого літака було двоє, обидва живі. Одному досі вдається переховуватися в місті. Наразі правоохоронці його шукають.
Нагадаємо, що літак, про який мовиться – Су-25. Зранку 6 березня сили протиповітряної оборони Харкова знищили його, але пілотам вдалося катапультуватися.
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