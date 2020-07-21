У Луцьку затримали терориста Максима Плохого, який понад 12 годин утримував заручників у захопленому автобусі. Правоохоронці також з'ясували, що у нього є спільники, одного з них вже затримали. Ним виявився чоловік з Харкова.

Як розповіло джерело у правоохоронних органах Харківської області виданню Depo.Харків, про харківського спільника дізналися, коли перевіряли зв'язки Максима Плохого з Луцька.

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Правоохоронцям вдалось встановити, що незадовго до скоєння злочину чоловік відправив до Харкова посилку із невідомим вмістом. Як виявилось, там була зброя. Правоохоронці нарахі встановлюють, чи причетний харків'янин до цієї посилки.



Арсенал зброї харківського спільника / Фото ХТ

У харківського спільника проводять обшуки

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, харківська поліція і Служба безпеки України проводять обшуки у помешканні чоловіка.

"У Харкові затримали чоловіка, який може бути спільником чоловіки, який захопив заручників в Луцьку. Зараз поліція Харківщини разом з СБУ проводить обшуки за адресою проживання цієї особи. Зараз із затриманим працюють слідчі", – сказали у відділі комунікацій ГУ Нацполіціі в Харківській області.

Також додали, що зброю і вибухівку вилучили та направлять на експертне дослідження. Вони досліджуватимуть, чи не використовували цю зброю в інших цілях.