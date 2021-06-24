Це сталося в парку імені Горького на вулиці Сумська, 81. У ДСНС звернулася адміністрація парку о 16:26.

Інший випадок У Харкові хлопець випав з кабінки канатної дороги та потрапив під колеса авто

Як рятували людей

Атракціон перестав працювати через відсутність електропостачання.

Туди направили аварійно-рятувальний автомобіль з пожежною автодрабиною.

Окрім цього рятувальники взяли пересувну дизельну електростанцію.

Однак вона не знадобилася, оскільки матір із дитиною зняли скоріше.

Для цього використали драбину.

На щастя, ніхто не постраждав внаслідок цього інциденту.

Скільки часу жінка з дитиною там "висіли" – невідомо.

Зверніть увагу! В Італії 23 червня трапився моторошний інцидент на канатній дорозі Стреза-Моттароне. Там обірвався трос і кабіна впала в одній з найвищих точок маршруту – всього лише за 300 метрів до вершини гори. Щонайменше 9 людей загинули, а також були потерпілі.