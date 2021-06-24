Це сталося в парку імені Горького на вулиці Сумська, 81. У ДСНС звернулася адміністрація парку о 16:26.

Інший випадок У Харкові хлопець випав з кабінки канатної дороги та потрапив під колеса авто

Як рятували людей 

  • Атракціон перестав працювати через відсутність електропостачання.
  • Туди направили аварійно-рятувальний автомобіль з пожежною автодрабиною.
  • Окрім цього рятувальники взяли пересувну дизельну електростанцію.
  • Однак вона не знадобилася, оскільки матір із дитиною зняли скоріше.
  • Для цього використали драбину.
  • На щастя, ніхто не постраждав внаслідок цього інциденту. 
  • Скільки часу жінка з дитиною там "висіли" – невідомо.