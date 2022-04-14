У Харкові житель зруйнованого будинку спустився з даху у свою квартиру: за ним обвалилися плити

У Харкові мешканець зруйнованого будинку вирішив через дах пробратися до своєї квартири й ледь уцілів.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що чоловік хотів повернутися до квартири, щоб забрати речі.

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Що трапилось

Дев'ятиповерховий будинок постраждав внаслідок ворожого обстрілу. Вочевидь, через завал сходової клітини пробратися до потрібного помешкання з під'їзду було неможливо, тож чоловік вирішив спуститися додому з даху.

Як тільки він ступив до квартири на 8 поверсі, як на нижчих поверхах будинку обвалилися плити.

На щастя, ніхто не постраждав. Але в будь-якому випадку не робіть так – це небезпечно для життя.

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