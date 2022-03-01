У Харкові змінили початок комендантської години: після 16:00 не можна перебувати на вулиці

У Харкові, який потерпає від обстрілів російських загарбників, змінили початок комендантської години. Тепер вона розпочинається о 16:00 і триватиме до 6 ранку.

Протягом цього часу заборонено перебувати на вулиці чи користуватися автомобілем.

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Мешканців міста просять бути обачними. Якщо зазвучить сигнал тривоги – одразу ховайтеся в укриття. Це може зберегти вам життя.

У Харкові, який потерпає від обстрілів російських загарбників, о 16:00 розпочалася комендантська година, яка буде тривати до 06:00️ Протягом цього часу заборонено перебувати на вулиці чи користуватися автомобілем,

– повідомили у Верховній Раді.

Додамо, що Харків потерпає від обстрілів російських окупантів. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто під постійним обстрілом. Близько 15:00, за його словами, по Харкову був завданий ракетний удар. Окупанти гатили по житловому мікрорайону.