У Харкові знесли пам'ятник Олександру Невському

Сьогодні вранці у Харкові демонтували пам'ятник руському князю Олександру Невському.

Відомо, що пам'ятник у 2004 році встановили у сквері на перехресті Салтівського шосе та вулиці Академіка Павлова, навпроти храму Олександра Невського. Красиве відео демонтажу опублікували у харківському телеграм-каналі "ТипичнОЕ ХТЗ".

Читайте також: У Києві декомунізували арку Дружби народів: тепер це Арка Свободи українського народу

У день святкування 350-річчя міста Харкова у 2004 році міська влада встановила пам'ятник Олександру Невському. Створив фігуру український скульптор азербайджанського походження Сейфаддін Гурбанов.

На відеозаписі видно як за допомогою вантажівки та тросів здійснюється демонтаж триметрової бронзової фігури Олекандра Невського. Наразі не відомо хто саме був ініціатором та виконавцями цього дійства.

Вантажівка поруч з пам'ятником / скриншот з відео

Багатостраждальний Харків звільняється від російських пам'яток культури, адже росіяни на цій землі тільки шкодять.

Початок демонтажу пам'ятника / скриншот з відео

Під час падіння пам'ятка пошкодила чотириметровий постамент, облицьований гранітом.

Демонтаж пам'ятника / скриншот з відео

Результат демонтажу / скриншот з відео

Що відомо про Олександра Невського

Князь Олександр Невський був знаменитим російським полководцем.

Народився він 13 травня 1220 в Переславлі-Заліському. Князь Олександр є другим сином великого князя Ярослава Всеволодовича, правнука Мономаха. Дитинство та юність Олександр в основному провів у Новгороді (Росія). У 1230 році став князем новгородських земель.

З джерел відомо, що загальну славу Олександру Невському принесла перемога на березі Неви, в гирлі річки Іжори 15 липня 1240 року над шведським загоном. Тоді Олександр зі своїм військом та невеликим загоном новгородців раптово атакував шведів. Через миттєве захоплення противник зазнав тяжких втрат та втік. Саме після цієї битви князь отримав почесне прізвисько "Невський".

Після смерті батька в 1247 році Олександру в спадок дісталося правління Києвом і "Всією землею Руською". Зазначається, що Київ на той час був розорений татарами, і Невський вирішив залишитися жити в Новгороді.

За легендами за все своє життя князь Олександр Невський не програв жодного бою. Тому він вважався улюбленим князем духовенства, покровителем православної церкви.

Демонтаж російських та радянських пам'яток культури: останні новини

Вранці 17 квітня спецпідрозділ "KRAKEN" зніс пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову в Харкові. Тепер на місці радянського військового є надпис "Слава Україні".

Наприкінці квітня у Луцьку демонтували меморіал Вічної Слави. Також у планах змінити дату Другої світової війни: з 1941 на 1939 рік.

10 травня у Дніпрі під знесення пішов пам'ятник дніпропетровським комсомольцям, який відкрили біля Музею історії комсомолу у 2010 році.

Вас це може зацікавити – Братчук спростував божевільну заяву Захарової про Одесу: дивіться відео