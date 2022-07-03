У Харкові знову лунають вибухи: не залишайте укриттів

У Харкові через загрозу ворожого обстрілу рано-вранці оголосили повітряну тривогу. Через кілька хвилин місцеві жителі почали повідомляти про вибухи.

Попередня повітряна тривога завершилася о 3:59. Однак рівно через 5 хвилин сирени почали лунати знову.

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У Харкові знову чути вибухи

О 4:04 на Харківщині вкотре оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожого обстрілу. Майже одразу в обласному центрі місцеві жителі почули звуки вибухів.

Наразі невідомо, чи це були звуки роботи нашої протиповітряної оборони, чи таки черговий ворожий "приліт". Як би не було, до відбою повітряної тривоги залишати укриття не варто.

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Під час повітряної тривоги не варто публікувати фото чи відео з місць обстрілів, якщо вони стануться. Також не потрібно поширювати адреси влучань ворожих ракет та снарядів, адже така інформація лише допомагає окупантам коригувати вогонь.