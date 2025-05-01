Росіяни не припиняють атаки на Харків. В ніч на 1 травня у місті знову пролунали вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про нічну атаку БпЛА на Харків

Так, у Харкові близько 1:54 пролунала серія вибухів. У цей час місто перебувало під атакою російських БпЛА.

Моніторингові пабліки попереджали по нову хвилю "Шахедів" зі сходу – біля міста фіксували близько десятка ворожих дронів-камікадзе. Повітряні сили зазначали, що курс дронів південний/південно-західний.

До речі, оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Зазначимо, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог вдарив БпЛА "Молнія" по Київському району Харкова. За його словами, на місці виникла пожежа, працюють екстрені служби. Викликів щодо постраждалих не надходила.