У Харкові призупиняли рух метро: у місті дефіцит електроенергії через ворожі удари

Росія постійно атакує Харків, який розташований на кордоні із країною-агресоркою. Через постійні обстріли об'єктів енергосистеми там призупиняли роботу метрополітену.

У Харкові тимчасово зупиняли рух метро. Мовилось про рух потягів всіма лініями.

Дивіться також Цинізм не має меж: що було написано на одному з "Шахедів", який атакував Харків

Росія б'є прицільно

Через російські обстріли енергетичної інфраструктури зранку 5 квітня метро тимчасово припинило курсувати всіма лініями.

Станом на 9:05 5 квітня рух потягів відновлено.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у етері телемарафону розповів, що Харків має 200-300 мегават дефіциту.

Наразі робимо все необхідне, щоб стабілізувати ситуацію,

– сказав він.

Голова харківської ОВА зазначав, що Росія била прицільно по енергооб'єктах.

Росія в березні 2024 року посилила удари по українській енергосистемі. Під час масованих атак під ударом опиняються ТЕС та ГЕС. Зокрема, ворог бив по найбільшій гідроелектростанції України – Дніпровській та повністю зруйнував Зміївську ТЕС.

Росія 4 квітня атакувала Харків