У Харкові призупиняли рух метро: у місті дефіцит електроенергії через ворожі удари
Джерело:Харківський метрополітен
Росія постійно атакує Харків, який розташований на кордоні із країною-агресоркою. Через постійні обстріли об'єктів енергосистеми там призупиняли роботу метрополітену.
У Харкові тимчасово зупиняли рух метро. Мовилось про рух потягів всіма лініями.
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Росія б'є прицільно
Через російські обстріли енергетичної інфраструктури зранку 5 квітня метро тимчасово припинило курсувати всіма лініями.Зверніть увагу! Станом на 9:05 5 квітня рух потягів відновлено.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у етері телемарафону розповів, що Харків має 200-300 мегават дефіциту.
Наразі робимо все необхідне, щоб стабілізувати ситуацію,
– сказав він.
Голова харківської ОВА зазначав, що Росія била прицільно по енергооб'єктах.
Росія в березні 2024 року посилила удари по українській енергосистемі. Під час масованих атак під ударом опиняються ТЕС та ГЕС. Зокрема, ворог бив по найбільшій гідроелектростанції України – Дніпровській та повністю зруйнував Зміївську ТЕС.
Росія 4 квітня атакувала Харків
- Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов 4 квітня повідомив, що окупанти завдали ударів дронами-камікадзе по Харкову. Було щонайменше 4 прильоти.
- У Харківській прокуратурі розповіли, що Росія випустила по місту приблизно 6 дронів-камікадзе. Вони влучили у триповерховий житловий будинок, 16-поверховий житловий будинок та по приватному сектору.
- У МВС України заявили про 4 загиблих, серед яких троє рятувальників та 5 поранених, серед яких – рятувальник.