російські кораблі бояться підійти до наших берегів: на що здатна надпотужна ракета "Гарпун"

Із самого початку повномасштабного російського вторгнення на територію України, чорноморський флот росії блокував моря й постійно загрожував висадкою десанту на береги українських міст. Та останнім часом кораблі окупантів тримаються подалі, адже партнери передали Україні ракети "Гарпун".

Протидіяти загрозам росії в морі важко, адже потопити корабель – це не теж саме, що знищити танк. Така військова техніка має дуже добру броню й простим озброєнням її не візьмеш.

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Ракети "Гарпун" вже працюють в Україні

Проте завдяки стратегічному партнерству України зі США та союзниками російські кораблі тепер не просто відійшли від українських узбереж, а взагалі намагаються триматися на відстані в сотні кілометрів.

Адже на озброєнні наших ВМС зʼявилися універсальні самонавідні протикорабельні ракети Harpoon, призначені для знищення надводних цілей. Розробкою конкретно цієї зброї займалися ще в 70-х роках і відтоді цей 500-кілограмовий снаряд затопив немало кораблів.

Через наднизьку траєкторію польоту його неможливо збити, а сам пуск можна здійснювати з різних платформ – з корабля, субмарини, літака і навіть з берегових спеціальних установок.

"Гарпун" – найпопулярніша і одна із найпотужніших протикорабельних ракет у світі. Завдяки нашим друзям і партнерам це озброєння разом з українськими "Нептунами" вже стоїть на озброєнні й боронить українські береги.



Ракета "Гарпун" вже є на озброєнні України / Скриншот з відео

Але сьогодні в України немає технічної можливості запускати цей снаряд із кораблів, літаків чи субмарин. Єдиний доступний для нас метод – зі спеціальних пускових берегових установок.

Принцип, той самий за яким вилітають українські "Нептуни". І цього достатньо, щоб вберегти берегову зону й змусити росіян відвести свої кораблі подалі від української території.

До слова, один запуск такої ракети коштує від одного мільйона доларів. Це немало, але й не багато, враховуючи скільки коштують кораблі. Сам лише патрульний броньований катер може коштувати в районі 10 - 15 мільйонів доларів.

На що здатні напотужні ракети "Гарпун"

"Гарпун" важить майже 550 кілограмів, але все залежить від модифікації і його маса може досягати навіть 700 кілограмів. Сама бойова частина – 200. Цього достатньо, щоб не лише підбивати російські великі десантні кораблі, а й навіть топити їх.

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Довжина, теж в залежності від модифікації може досягати більше 4.5 метрів. Уявляєте собі ракету довжиною майже як автобус? При цьому, дальність польоту "Гарпуна" може коливатися в межах від 140 до 315-ти кілометрів, а швидкість – 850 кілометрів на годину.



Характеристики ракети "Гарпун" / Скриншот 24 каналу

І все це на такій низькій висоті, що системи ППО не можуть йому протидіяти.

У "Гарпуна" є два варіанти запуску:

Перший – коли оператору відомі точні координати цілі. Так зазвичай відбуваються більшість запусків. У цьому випадку ракета гарантовано влучить в корабель. Бо вже заздалегідь буде йти до неї на низькій висоті, щоб уникнути роботи ворожих протиповітряних систем.

Другий варіант – коли координат мішені немає. Тобто, її навіть не видно на горизонті. В цьому випадку, оператор може запустити "Гарпун" у ймовірному напрямку перебування корабля.Сучасні системи цієї ракети дають їй можливість самотужки знайти ціль.

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Снаряд може фіксувати мішені на відстані від 10 до 40 кілометрів в залежності від погодних умов. Але під час пошуку ракета підіймається високо, щоб ідентифікувати обʼєкт. Відповідно - стає більш вразливою до ворожих систем ППО.

Ракета летить на висоті від 2 до 4 метрів над поверхнею води. Саме це робить її практично невидимою для систем протиповітряної оборони.

За схожим принципом працюють українські "Нептуни" і саме таким чином потопили російський ракетний крейсер "Москва". Це називається горизонтальною атакою і її використовують для знищення великих ворожих кораблів.

Для знищення малих цілей, як от катерів чи субмарин, які спливли на поверхню – використовується інший метод. Для цього "Гарпун" здіймається у повітря на висоту до 18 кілометрів. І зафіксувавши мішень – йде в круте піке допоки не влучить в корабель.

Ракета може самостійно шукати ціль

До речі, ракету можна запрограмувати на пошук та ураження конкретної моделі чи навіть виду корабля. Далі компʼютерні системи ракети самі визначать і віднайдуть потрібну ціль навіть серед великого скупчення ворожих суден.

Для ураження цілей "Гарпун" використовує інерціальну навігацію за допомогою GPS-систем. Не влучити – не вдасться, якщо вже ціль зафіксована – це кінець. Є звичайно шанс збити ракету системами ППО, але швидкість і малопомітність цього снаряду мінімізують такий сценарій розвитку подій.

Україні такі ракети допоможуть деблокувати моря, порти і змусять російські кораблі не виходити з портів. Адже як тільки вони покинуть місце дислокації – їх чекатиме доля ракетного крейсера "Москва".

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До слова, наймасштабнішим використанням "Гарпунів" була морська битва у квітні 1988-го року. Операція називалася "Богомол". Американський флот вступив у бій з іранським. Обоє користувалися "Гарпунами". Це була битва, в якій тонули катери, крейсери і фрегати.



Ракети "Гарпун" в дії / Фото з вікіпедії

От щоб уникнути долю того протистояння російські кораблі і не підходять до українських берегів. Адже завдяки стратегічному партнерству зі США та союзниками, українські захисники отримали змогу гідно й боляче для ворога давати відсіч, як тільки той хоч на секунду вирішить підійти до нас ближче.