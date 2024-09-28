Байден відреагував на ліквідацію ватажка "Хезболли" Насралли

Лідера "Хезболли" Хасана Насраллу було ліквідовано у п'ятницю, 27 вересня. На його смерть відреагував президент США Джо Байден.

Він заявив, що Сполучені Штати повністю підтримують право Ізраїлю захищатися від "Хезболли" та будь-яких інших терористичних груп. Про це повідомляє Білий дім.

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Як у США відреагували на загибель Насралли

Хасан Насралла та терористичне угруповання «Хезболла», яке він очолив, відповідальні за вбивство сотень американців протягом чотирьох десятиліть панування терору. Його смерть від ізраїльського авіаудару є мірою справедливості для його численних жертв, включаючи тисячі американців, ізраїльтян і ліванських цивільних,

– йдеться у повідомленні.

Там додали, що США повністю підтримують право Ізраїлю захищатися від Хезболли, ХАМАСу, хуситів та будь-яких інших терористичних груп, яких підтримує Іран.

"Буквально вчора я доручив своєму міністру оборони ще більше зміцнити оборонну позицію збройних сил США на Близькому Сході, щоб стримати агресію та зменшити ризик ширшої регіональної війни", – повідомив Байден.

Він зазначив, що метою США є деескалація конфліктів у Газі та Лівані дипломатичними засобами. Також Байден додав, що у Газі діє угода, яку підтримала Рада Безпеки ООН, щодо припинення вогню та звільнення заручників.

"У Лівані ми ведемо переговори про угоду, яка дозволила б безпечно повернути людей до їхніх домівок в Ізраїлі та південному Лівані. Настав час завершити ці угоди, усунути загрози для Ізраїлю, а ширшому регіону Близького Сходу отримати більшу стабільність", – резюмував американський лідер.