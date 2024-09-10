Хасидів чекають вже у вересні: як Умань готується приймати паломників

Умань готується зустрічати хасидів. Паломники святкуватимуть в місті юдейський новий рік, Рош га-Шана, з 2 по 4 жовтня 2024 року.

Очільниця Умані Ірина Плетньова заявила, що місто готується зустрічати паломників вже у вересні 2024 року. Глава Черкаської ОВА Ігор Табурець розповів, що людей попереджають, що в Україні війна, тож їхати сюди небезпечно, пише 24 Канал.

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Що влада каже про приїзд хасидів до Умані

Попри це паломництво буде в будь-якому випадку. У 2023 році їх було понад 35 тисяч. Ми маємо бути готовими про те, що удари росіян можуть відбутися в будь-який момент. Навіть сьогодні вночі (проти 10 вересня – 24 Канал) Умань потрапила під атаку "Шахедів". Це дрони, призначені для знищення будівель і живої сили та людей. Приїзд такої кількості паломників вимагає підвищеної уваги,

– заявив Ігор Табурець.

За словами глави Черкаської ОВА, акцентують наразі на укриттях, також працюють над медичною допомогою, санітарним й епідеміологічним благополуччям. Влада планує розгорнути на місці оперативний штаб для координації роботи.

Очільниця Умані пояснила, що в районі паломництва хасидів:

працюватимуть 4 сміттєвози та техніка для прибирання доріг,

облаштують 14 блокпостів,

встановлять 189 додаткових дорожніх знаків та вживатимуть інших заходи, щоб було безпечно та комфортно перебувати там, як і жителям громади, так і паломникам.

Також міська влада розв'язує питання щодо облаштування укриттів та встановлення металодетекторів. Ірина Плетньова наголосила, що не менш важливим є і сплата податків і туристичного збору юридичними та фізичними особами, які займаються прийманням хасидів.

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Могилу цадика Нахмана реставруватимуть

Перший заступник міської голови Умані Олег Ганіч розповів, що могила духовного лідера хасидів потребує ремонту та реконструкції.

Ми ніколи це питання не підіймали, але в цьому році якраз дослідили могилу цадика Нахмана і з'ясували, що вона потребує реконструкції. Я думаю, що фонд Рабі Нахмана має активно попрацювати, щоб зробити реконструкцію, бо там одночасно перебуває понад 30 тисяч людей. Ми до цієї могили не маємо відношення, але це потрібно зробити,

– запевнив Ганіч.

Він подякував Фонду, що він допомагає у туристичному зборі.

Своєю чергою піар-директорка Міжнародного доброчинного фонду імені Рабі Нахмана Анастасія Баришнікова розповіла, що на території синагоги зводять безплатний туалет, кафе та мікву (водний резервуар для обмивання з метою очищення від ритуальної нечистоти).