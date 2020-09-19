Закриття кордонів порушило священну традицію – паломників до України просто не пустили. Скільки грошей втрачає через це місто та його жителі?

У Кабміні обмеження на в'їзд пояснили заходами обережності через поширення COVID-19. Проте самі хасиди переконують: страждають усі передусім через політику. Мовляв, чиновники могли б піти на компроміс, але хочуть підвищити свої рейтинги за рахунок обмежень для паломників.

Сайт 24 каналу поцікавився в уманчан та постійних жителів вулиці Пушкіна, скільки вони зазвичай заробляють на хасидах і які збитки понесли через їх відсутність.

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Прибутки та втрати жителів вулиці Пушкіна

Вулиця Пушкіна в Умані є осередком паломництва брацлавських хасидів. Тут розташована єврейська синагога, низка готелів, хостелів та ресторанів для паломників, а також – будинки хасидів, які переїхали до Умані на постійне місце проживання.

Як розповіли сайту 24 каналу мешканці вулиці, цього року 90% усіх закладів тут закрито і їхні власники отримали величезні фінансові збитки через фактично відсутність паломників. Вони скаржаться: цілий рік справно платили податки, а тепер самі змушені просити про допомогу.

Так, є 1500-2000 хасидів, яким вдалося потрапити в Україну до закриття кордонів. Але й вони, скажімо, проживають по одному у номерах, розрахованих на 4 осіб. Тому навіть цей дохід –порівняно дуже низький.



Хасиди читають молитви біля затопленого кар'єру в Умані / Фото Getty Images

Представник єврейської громади міста Умань Хаїм Хазін говорить однозначно: бізнес в Умані цього року убили. Він переконаний, що все – через політику.

Хаїм – власник сувенірного магазину на вулиці Пушкіна. Крамниця зараз відкрита, але клієнтів тут немає. Доходу, відповідно, теж. При цьому чоловік наголошує, що багато товарів він замовляє у місцевих жителів, які тепер теж залишилися без додаткового прибутку: "Вони дзвонять і кажуть, що треба (гроші) на ліки, треба на щось ще. Я їм відповідаю: хлопці, я тут не винен".

Також Хаїм Хазін володіє мініготелем на 18 номерів. Сьогодні з них заселені лише 4, хоча на Рош га-Шана у цей час зазвичай аншлаг: паломники сплять навіть на підлозі та в коридорах.



Цього року в Умань приїхало до 2000 паломників / Фото Getty Images

Єврей Йосеф поселився на Пушкіна кілька років тому – переїхав із Ізраїлю. Тут він володіє, за його словами, невеличким бізнесом: кафе, піцерія і мініготель. Наразі ж усі заклади закриті. У готелі, який зазвичай на Рош га-Шана приймає близько 45 паломників – порожньо.

У відсотках, уточнює Йосеф, прибуток впав від 100 до 0. Кілька днів тому, коли стало зрозуміло, що паломників таки не впустять до України, він був змушений звільнити весь персонал – уманчан. Каже, люди тут добрі і йому їх шкода, але іншого виходу немає.

Звинувачує чоловік у ситуації, що склалася, міського голову Умані – Олександра Цебрія. Той, за його словами, сподівається підвищити свій рейтинг перед виборами, виступаючи проти хасидів: "Він думає, це – його одна велика перемога, що немає хасидів. Але всі страждають".

Якщо не згадувати про духовну складову паломництва, на чому неодноразово наголошує Йосеф, а звернути увагу суто на матеріальну вигоду від візиту хасидів: щороку у місті євреї залишають в середньому 100 мільйонів доларів. І ці гроші витрачаються в країні. Чоловік рахує: ПДВ 20% – це 20 млн доларів тільки в держбюджет, у загальну казну.

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Зокрема, хасиди активно купували в Умані нерухомість, матеріали для будівництва тощо. Станом на сьогодні у місті вони побудували близько 40 готелів та хостелів, проживати в яких, як правило, можуть лише хасиди. Деякі паломники, які регулярно приїздять на могилу духовного наставника, уже придбали в Умані власні будинки та квартири.

Як нам вдалося дізнатися, один готель хасидам обходиться у близько 2 млн доларів. Іноді – 10-20 млн доларів, залежно від рівня. Раніше лише ділянка неподалік від могили цадика Нахмана коштувала близько мільйона доларів – їх купували, щоб зводити нам нові заклади.





Один із готелів для хасидів в Умані / Фото tripadvisor

Таксі за $350 і будинок за 2000: дохід для жителів міста

Важливим моментом є також робочі місця для уманчан та їхні прибутки на період Рош га-Шана. Місцеві добре заробляють, зокрема, на здачі в оренду житла для хасидів. Вартість, як правило, кожен власник встановлює сам і "співпрацюють" вони роками з одними і тими ж паломниками. Оплачують проживання останні, зазвичай, у валюті.

Деяким уманчанам, особливо пенсіонерам, заробленого вистачає ледь не на весь рік. Про це нам розповів і Йосеф, згадавши при цьому про "ганебні українські пенсії, на які неможливо прожити":

У мого сусіда тиск підскочив до 190 на 120, коли він дізнався, що американців, які щороку дають йому певну суму, не пустили в Україну. І він плаче. І каже: я не знаю, як я буду жити завтра. Він не може жити тільки на одну пенсію. Це – всього один місцевий житель, лише одна історія. Їхній останній шматок хліба зараз просто забрали.

Здають тут як будинки – в середньому за 2 тисячі доларів, так і ліжко-місця. Вартість останнього може складати 100-300 доларів за людину (інколи – навіть на двоспальному ліжку). Але, знову ж таки, чіткої цінової межі немає.

Це ж стосується і таксі. Як розповів сайту 24 каналу уманчанин Михайло, деякі паломники їздять за 100 доларів (2800 грн), а деякі – замовляють авто преміум-класу і за одну поїздку можуть заплатити до 350 доларів (9800 грн). При цьому хасиди люблять поторгуватися і завжди це роблять.

Цього ж року можна сказати, що їх немає, зазначив таксист. Так, деякі колеги Михайла приїздили до Умані з інших міст, як це роблять щороку – аби заробити. Тепер же лише оцінюють ситуацію та їдуть назад – "хасидів немає, машини стоять порожні".

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Непоганий виторг отримують продавці іграшок: хасиди не економлять на забавках для своїх дітей. Попитом користуються і створені вручну кіпи (традиційний єврейський головний убір для чоловіків), які місцеві в'яжуть та шиють спеціально під Рош га-Шана. Потім продають прямо на вулицях по 10-15 доларів (280-420 грн). Вартість залежить від кольору, матеріалу тощо. Під кінець святкування ціну знижують, аби розпродати товар.



Місцеві продають кіпи прямо на вулицях / Фото Олег Климчук, 24 канал

Хоча ставлення більшості уманчан до паломників важко назвати приязним, все ж вони погоджуються: це – хороший дохід, який багатьом жителям міста та району важко отримати іншим чином.

Мені якось все одно: якби вони приїхали, я б заробив грошей. А так вони не приїхали і я грошей не заробив,

– говорить таксист, при цьому зазначаючи справді нахабну поведінку деяких хасидів у місті.

Про людей, які виступають категорично проти приїзду паломників, говорить коротко: "Жаба була, є і буде. Вона давила і буде давити".

Внесок хасидів у державну казну: офіційні дані

За інформацією, яку сайту 24 каналу надав відділ туризму Уманської міської ради, у 2019 році в місто приїздило 26 862 паломників-хасидів. Цьогоріч – у понад 10 разів менше (до 2000 осіб).

В цілому за 2019 рік паломники поповнили бюджет країни на понад 7 млн гривень, міський –майже на 7 млн:

6 770 млн гривень – податкові надходження до міського бюджету;

5 364 млн гривень – до державного бюджету;

1 359 млн гривень – до пенсійного фонду;

650 тис. гривень – до обласного бюджету.

При цьому у міській раді зазначили, що на прибирання території святкування Рош га-Шана у 2019 році витратили з бюджету міста 406 тисяч гривень.