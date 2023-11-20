Рок-зірка з бензопилою, що підтримує Україну: хто такий Хав’єр Мілей, який очолить Аргентину

В Аргентині відбувся другий тур виборів президента країни. Перемогу святкував ексцентричний політик без досвіду, але з нереальною харизмою – Хав’єр Мілей, який може перевернути ситуацію з ніг на голову не лише в себе в країні, а й вплинути на всю Латинську Америку.

Головний суперник Мілея, глава Мінекономіки Серхіо Масса вже визнав поразку та побажав успіхів новому лідерові. 24 Канал розповідає біографію наступного президента Аргентини.

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Угорське коріння та фірмова ексцентрична зачіска

Хав'єр Херардо Мілей має угорське коріння, він народився 22 жовтня 1970 року в столиці Аргентини Буенос-Айресі в незаможній родині. Його батько був водієм автобуса, який прийшов до успіху та запустив власний бізнес з автоперевезень.

Цього виявилося достатньо, щоб оплатити сину навчання в престижних столичних закладах. Проте економіка Аргентини в другій половині 20 століття робила все, щоб цьому завадити, адже постійна гіперінфляція швидко поглинала весь капітал Мілея-старшого.

Мілей-молодший ще в юному віці почав розуміти, що з економікою його батьківщини щось не так, а тому вирішив побороти систему зсередини та стати економістом. Як каже сам Мілей, таке бажання в ньому прокинулось у віці 12 років. Десь приблизно в цей же час майбутній економіст вирішує не зважати на власне волосся та дати йому волю, як лібертаріанці економіці.

З того часу відсутність зачіски у Мілея стала не лише його фірмовою зачіскою, але й політичним висловлюванням і навіть товарним знаком. Завдяки зачісці Мілей отримав і прізвисько – "Перука" (і це ще одна схожість аргентинця з Дональдом Трампом).

Нині до ефектної зачіски Мілей додав не менш ефектні бакенбарди, що нагадують чи то Елвіса, чи то Болівара.



Шевелюра й бакенберди Хав'єра Мілея / Фото AP

Кар'єра футболіста та рок-музиканта

Як і належить типовому аргентинцю, Мілей добре знається на футболі, він грав сам і навіть мав певні успіхи на молодіжному рівні. Мілей грав на позиції голкіпера за команду "Чакаріта Хуніорс", перетинався на одному полі з майбутніми легендами, такими як Дієго Сімеоне. Втім, травми (одного разу Мілею зламали щелепу) та не зовсім перспективний як для голкіпера зріст (178 сантиментрів) поступово забрали у світу футболіста Мілея та подарували економіста.



Хав'єр Мілей у молодості захоплювався футболом / Фото із соцмережі X

Серед інших захоплень Мілея – музика, в юнацькі роки він сам грав у групі, що виконувала кавери Rolling Stones. Нині в нього величезна колекція записів опер Верді та інших великих італійців, а також легендарних рокерів – Елвіса Преслі, Beatles, Queen, AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin та інших. Звісно, більшість – піратських (як і належить лібертаріанцю).

Ази економічної теорії Мілей отримав у приватному університеті Бельграно в Буенос-Айресі. Він жадібно поглинав у себе всі доступні знання, при цьому часто не погоджувався з визнаними авторитетами та активно критикував як Кейнса, так і Фрідмана, натомість просував своїх кумирів з Австрійської школи економіки.

З кожним роком Мілей все більше схилявся на користь лібертаріанства і поринав у світ анархо-капіталізму, оспіваного Ейн Ред та іншими теоретиками.

Фаховий економіст, сім'я з мастифів і глузування з Папи Франциска

Далі навчання продовжилось у приватному університеті Торкуато ді Телла. Там він здобув одразу два ступені магістра.

Після отримання дипломів Мілей йде працювати в приватний сектор і стає головним економістом однієї з пенсійних компаній, далі займається консалтингом, інвестиціями та багатьма іншими прибутковими справами.

Серед його численних робіт – позиція старшого економіста в аргентинському відділенні одного з найвідоміших банків світу – HSBC, який заробив свій перший неймовірний капітал ще в часи опіумних війн в Китаї в минулому столітті.

У 2012 році Хав'єр Мілей очолює відділ економічних досліджень у національному аналітичному центрі Fundación Acordar, що зробило його відомим не лише в Аргентині, але й в світі – він був учасником делегацій на зустрічах провідних економік світу G20 і при цьому ніколи не відмовляв своєму ефектному стилю.

Так, на засідання форуму він інколи брав свого гігантського мастіфа на ім'я Конан (на честь легендарного героя). Нині в Мілея на вихованні 5 собак, і це є найближче його оточення, 4 пси – клони Конана, який помер у 2017 році.

Велетнів Мілей назвав на честь видатних економістів – Мюррей, Мілтон, Роберт і Лукас (на честь Мюррея Ротбарда, Мілтона Фрідмана та Роберта Лукаса). Пси були активно задіяні у президентській кампанії Мілея, вочевидь наслідуючи політичну кар'єру коня імператора Калігули (нагадаємо, той призначав тварину римським сенатором).



Мілей зі своїми улюбленцями / Фото elespanol.com

Політик дуже близький з молодшою сестрою Кариною, яка є його помічницею та секретарем, а в кампанії 2023 року керувала виборчим штабом брата. При цьому з батьками Мілей стосунки не підтримував до 2023 року, в аргентинських ЗМІ побутує думка, що в дитинстві вони нібито били та ображали сина.У 2018 році Мілей публічно заявив, що батьків для нього не існує. Відновити зв'язки з рідними допомогли вибори президента, під час кампанії Мілея сталося його примирення з батьком і матір'ю.

Мілей об'їздив з лекціями всю Аргентину, мав реноме "Моцарта від економіки", збирав повні зали, немов рок-зірка, а також активно писав книги в жанрі економічного нонфікшну (наразі їх 9). Також Мілей читав лекції в університетах Аргентини та за кордоном, при цьому не забував заробляти та налагоджувати зв'язки з місцевими олігархами.

Ухилення від сплати податків має бути правом людини,

– зухвало заявляв Хав'єр Мілей.

Десь з 2017 року Хав'єр Мілей почав часто з'являтися на телебаченні (до цього він тренувався на радіо, де мав власну програму). Його унікальна манера спілкування, безпосередність і вміння давати прості відповіді на складні питання (звісно, в дусі популізму) зробили з Мілея зірку національного масштабу.



Харизматичний Хав'єр Мілей / Фото Ricardo Pristupluk / GDA via AP

Він перемагав на дебатах опонентів, говорив те, що подобається людям (а як не сподобатись, коли людина переконує, що "кризи нема, вони просто *** (крадуть) наші гроші"), не обмежував свою лексику лише літературними виразами і сміливо копіював своїх кумирів – Дональда Трампа та Жаїра Балсонару. При цьому на відміну від кумирів Мілей дійсно розуміє, про що говорить, адже є фаховим економістом.

Щодо економічних поглядів Мілея, то в його колег і критиків немає переконання, що все це має працювати в реальному світі. Втім, на сторінках книг і в промовах звучить переконливо. "Фішкою" Мілея стало пояснення всього через призму економіки. Так, він через економічні виклади пояснював, чому перестав вболівати за "Рівер Плейт", чому Мессі – найкращий футболіст світу і навіть, чому не одружується, адже це є обмеження економічної свободи. Навіть своє негативне ставлення до абортів Мілей пояснює як економіст-лібертаріанець, а в людський фактор у глобальних змінах клімату просто не вірить.

Мілей дуже активний в соцмережах і надає перевагу твітеру (нині – Х), він активно просуває свій образ, не ображається на меми і навіть попри ненависть до соціалізму. Через це Мілей постійно публічно знущається з одного з найвідоміших аргентинців у світі – Папи Римського Франциска, якого Мілей вважає лобістом світового комунізму та культурного марксизму.

Мілей також не особливо проти, коли його зображують у вигляді класичного фото іншого відомого земляка – Че Гевари. Соцмережі стали "точкою збору" для фан-бази Мілея, а сам він з авторитетного, але все ж таки маргінала, швидко перетворився на цілком легітимного лідера суспільної думки.

Політичні погляди та рок-концерти замість мітингів

Цілком зрозуміло, що рано чи пізно такий талант не міг не піти в політику. У 2021 році він очолив коаліцію з різних лібертаріанських партій та груп, щоб єдиним блоком під назвою "Свобода наступає" ( (La Libertad Avanza) піти на вибори. При цьому за три роки до цього Мілей взагалі це унеможливлював і говорив, що політика – це брудна справа.

Несподівано вчорашні маргінали здобули успіх: їм вдалося посунути традиційні для аргентинської політики останніх десятиліть сили – соціалістів (партія "Союз заради вітчизни" (Uniоn por la Patria), відомих як пероністи (вважають себе політичними спадкоємцями легендарного диктатора Хуана Перона) та правоцентристів-консерваторів (партія "Разом за зміни" (Juntos por el Cambio).

Ці партії по черзі були при владі з часів повалення військової хунти в Аргентині в 1983 році. Проте, обіцяне "покращення” так і не настало. У цих умовах нова несистемна політична сила, що обіцяє "зробити їх разом" та нібито має готові рецепти (нехай і фантастичні), забрала на себе все так зване "протестне голосування" та стала сенсацією. Основою електоральної бази Мілея та його "Свободи" стали аграрні регіони Аргентини (місцевий heartland).

Успіху сприяла яскрава кампанія, мітинги більше нагадували рок-концерти, а сам Мілей – з неприборканою чуприною та шкіряною "косухою" – рок-зірку. У втомленій від перманетнтної економічної кризи Аргентині слова про заборону підняття податків, скасування акцизів та інші популістські заяви лягли у вдобрений грунт та швидко дали потужний врожай. Виборці в країні, де 100% інфляції на рік є нормою, ключова банківська ставка давно вже за показником 100%, за межею бідності живуть 40% громадян, розсудили, що гірше не буде.



Знаменита бензопила Мілея / Фото shutterstock

Як парламентар Мілей отримав новий майданчик для реклами себе. Його популярність стрімко зростала, не в останню чергу завдяки нестандартним крокам. Так, Мілей щомісяця розігрував власну зарплатню в лотереї серед прихильників.

Президент

Вже через кілька років у парламенті Мілею стало затісно і він вирішив балотуватися в президенти Аргентини. Він несподівано переміг на загальнонаціональних праймеріз, а потім взяв понад 30% голосів (7,1 мільйона виборців) і вийшов до другого туру.

Свою кампанію Мілей провів яскраво – він приїздив на дебати на легендарному Cadillac de Ville (улюблена автівка Елвіса), не забував політик і про інші яскраві аксесуари. Так, одним із символів кампанії Мілея стала бензопила – натяк на те, що економіці потрібні рішучі кроки та необхідно різати по-живому.

Пан Мілей та його бензопила: дивіться відео

Розв'язка настала 19 листопада 2023 року – Мілей переміг свого конкурента – міністра економіки Серхіо Массу з лівої пероністської коаліції з результатом 56% проти 44%, і тепер стане наступним президентом Аргентини.

Вже незабаром він матиме можливість спробувати реалізувати деякі свої обіцянки. Відзначимо, що найексцентричнішими з них були:

закриття Центробанку (в одній з промов Мілей обіцяв його спалити),

відмова від аргентинського песо на користь американського долара,

скорочення міністерств і звільнення значної частини бюрократичного апарату,

приватизація всього (включно з лікарнями, але без освіти та судочинства),

легалізація зброї.

Як би дико для українців це не звучало, для Латинської Америки тут нічого нового. Так, на початку 2000-х, від національних валют на користь долара відмовились Еквадор і Сальвадор. Експеримент варто визнати успішним – інфляцію це дійсно зупинило, втім, масштаби, звісно, різні.

Реалізувати все це Мілею може завадити сам Мілей. Попри весь антураж, він не недалека людина, а прагматик, нехай і без політичного досвіду. Він визнає, що в своїх книгах і заявах малює ідеальний світ, проте розуміє, що реальність диктує свої умови.

Мілей та Україна

Прикладом прагматизму Мілея є його позиція щодо війни в Україні – він одразу засудив російське вторгнення і засідав у парламенті з синьо-жовтим прапором.

Якщо ми захищаємо ідеї свободи, ми не можемо підтримувати та приймати вторгнення Росії в Україну,

– чітко заявив Хав'єр Мілей.

Мілей неодноразово висловлював слова підтримки Україні та особисто президенту Зеленському, не добирав слів для оцінки росіян і прямо називав Путіна автократом.



Мілей підтримує Україну / Фото посольства України в Аргентині

Мілей був гостем заходів у посольстві України в Буенос-Айресі та став частиною флешмобу на підтримку України – він сфотографувався з надписом "Ми з Україною".

, для України є сподівання, що незабаром ми отримаємо нову країну-союзницю в регіоні, де раніше українська дипломатія не була впливова. А чи не єдиним симпатиком України була країна Чилі.Нині ситуація стрімко змінюється – за голоси країн континенту й взагалі так званого "Глобального Півдня" йде велика боротьба. Нагадаємо, влітку говорилося про

У випадку Мілея є сподівання, що попри весь епатаж, Аргентина отримає, як би це дивно не пролунало, відповідального політика. Втім, аргентинцям вочевидь варто приготуватися до "шокової терапії". В найближчі роки Аргентина стане ареною сміливих і значних економічних експериментів.