Хай буде фронтменом ОПЗЖ, – Лещенко потролив одіозного Киву

Проти одіозного Іллі Киви відкрили провадження за "святкування" вбивства Степана Бандери зі стрільбою. Однак варто визнати, що такі дії нардепа лише опускають проросійську партію та зміцнюють патріотизм українців.

Про це в ефірі 24 каналу сказав журналіст та екснардеп Сергій Лещенко. Він вважає, що психіку Киви треба перевірити.

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"Я вважаю, що Кива – дуже сильний фактор для ОПЗЖ. Я хочу, щоб він був фронтменом цієї політсили. Чим довше Кива в ОПЗЖ, тим більше маргіналізується ця партія. Чим вищу позицію має Кива в ОПЗЖ – це в інтересах патріотичного руху України", – пояснив журналіст.

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Журналіст запевнив, що Кива, проклинаючи Бандеру та українські національні ідеї, зізнався Володимиру Путіну в любові.

Це не просто неадекватна поведінка з боку психіатрії. Це і використання вогнепальної зброї, яку треба дослідити на предмет її законності,

– заявив Лещенко.

Він висловив сподівання, що хоч у цій справі Кива буде покараний,

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