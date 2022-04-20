Хай називає дату й місце, – Зеленський готовий зустрічатися з Путіним

Президент України Володимир Зеленський вкотре підтвердив свою готовність зустрітися з Путіним. Глава держави просить дату та місце зустрічі.

Володимир Зеленський уже не вперше наголошує на своїй готовності особисто зустрітися з очільником кремля Путіним. Про це глава держави заявив в інтерв'ю.

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Зеленський просить дату та місце зустрічі

Президент зазначив, що хотів би, щоб до його зустрічі з Путіним російські війська покинули територію України. Володимир Зеленський підкреслив, що ця зустріч може відбутися, якщо є найменші шанси завершити війну.

Якщо вони повідомлять дату та місце, ми будемо готові їх зустріти,

– заявив Зеленський.

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