"Хай тіла ворогів в землю ляжуть": прикордонник написав патріотичний вірш на передовій
Джерело:фейсбук Сергія Дайнеко
Голова Державної прикордонної служби України опублікував патріотичний вірш одного з прикордонників, який зараз перебуває на передовій.
На сторінці у фейсбук Сергій Дейнеко опублікував надзвичайно патріотичний вірш прикордонника, позивний якого – "Кальмар". Хлопець красномовно описав воєнні дії в поезії.
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В останніх рядках свого вірша прикордонник розповів, що наші Збройні Сили України, прикордонники, ТРО, а також всі добровольці захищають неймовірну та неповторну Украну від загарбницьких рук окупантів.
Текст вірша:
Не пробачу вам сльози дитячі
І біду, що в країну прийшла
Що орда безсердечна й незряча
За собою в наш край принесла
Що випалює полум'ям клятим
Мирні села й прекрасні міста
Всюди бомбами й градами гатить
Там де діти повинні зростать
Тож затям собі клятий ти, враже,
Будем нищить тебе без жалю
Хай тіла ворогів в землю ляжуть
Щедро кров'ю збагатять ріллю
Рідну землю своєї країни
Синє небо, безкраї поля
Чорне море і острів Зміїнний
Ми бороним ціною життя!
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