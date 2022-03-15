"Хай тіла ворогів в землю ляжуть": прикордонник написав патріотичний вірш на передовій

15 березня 2022 , 21:01
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Джерело:

фейсбук Сергія Дайнеко

Голова Державної прикордонної служби України опублікував патріотичний вірш одного з прикордонників, який зараз перебуває на передовій.

На сторінці у фейсбук Сергій Дейнеко опублікував надзвичайно патріотичний вірш прикордонника, позивний якого – "Кальмар". Хлопець красномовно описав воєнні дії в поезії. 

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В останніх рядках свого вірша прикордонник розповів, що наші Збройні Сили України, прикордонники, ТРО, а також всі добровольці захищають неймовірну та неповторну Украну від загарбницьких рук окупантів.

Текст вірша: 

Не пробачу вам сльози дитячі
І біду, що в країну прийшла
Що орда безсердечна й незряча
За собою в наш край принесла

Що випалює полум'ям клятим
Мирні села й прекрасні міста
Всюди бомбами й градами гатить
Там де діти повинні зростать

Тож затям собі клятий ти, враже, 
Будем нищить тебе без жалю
Хай тіла ворогів в землю ляжуть
Щедро кров'ю збагатять ріллю

Рідну землю своєї країни
Синє небо, безкраї поля
Чорне море і острів Зміїнний
Ми бороним ціною життя!

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Автор: Ірина Грицик