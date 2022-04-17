Хай цей день дасть надію на мир, – Кулеба привітав християн західного обряду з Великоднем
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
Християни західного обряду 17 квітня відзначають Великдень. З цим світлом святом привітав усіх міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
У соцмережах міністр побажав щасливої великодньої неділі тим, хто сьогодні святкує. Він закликав людей об'єднатись у молитві за перемогу життя над смертю.
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Кулеба побажав відновлення миру на українських землях
Нехай цей благословенний день дасть надію на відновлення миру в усіх українських землях, містечках і містах, на те, щоб світло перемагало темряву,
– написав Кулеба.
Також з великоднім привітанням звернувся до українців і президент Володимир Зеленський. Він щиро подякував українським захисникам за те, що боронять нашу землю.
Президент зазначив, що Воскресіння – це тріумф добра над злом, правди над оманою. Зеленський висловив переконання, що разом українці переможуть, адже правда на нашому боці.Зверніть увагу! Тим часом у християн східного обряду – Вербна неділя. У день Входу Господнього в Єрусалим віряни освячують лозу в храмах. Зі святом українців привітали, як політики, так і релігійні діячі, проте найбільш оригінально – військові.
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