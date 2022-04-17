Хай цей день дасть надію на мир, – Кулеба привітав християн західного обряду з Великоднем

Християни західного обряду 17 квітня відзначають Великдень. З цим світлом святом привітав усіх міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У соцмережах міністр побажав щасливої великодньої неділі тим, хто сьогодні святкує. Він закликав людей об'єднатись у молитві за перемогу життя над смертю.

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Кулеба побажав відновлення миру на українських землях

Нехай цей благословенний день дасть надію на відновлення миру в усіх українських землях, містечках і містах, на те, щоб світло перемагало темряву,

– написав Кулеба.

Також з великоднім привітанням звернувся до українців і президент Володимир Зеленський. Він щиро подякував українським захисникам за те, що боронять нашу землю.

Президент зазначив, що Воскресіння – це тріумф добра над злом, правди над оманою. Зеленський висловив переконання, що разом українці переможуть, адже правда на нашому боці.

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