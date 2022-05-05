Хай валять у Росію, – мер Конотопа, який заборонив діяльність Московського патріархату у місті

Московський патріархат у Конотопі – під забороною. Мер міста вважає недопустимим поширення російської пропаганди серед вірян.

Про це міський голова Конотопа Артем Семеніхін повідомив 24 каналу. Він припустив, що можна сперечатися щодо того, чи законне його розпорядження, але переконаний, що заборона Московського патріархату – на часі як ніколи.

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"Чемодан, вокзал, Росія"

Артем Семеніхін розповів, що публічно закликав служителів московської церкви або переходити в ПЦУ, або "йти геть". Водночас він зізнався, що не бачить їх в будь-якій українській церкві.

"Це люди, у яких в головах мотлох. Це як п'яту колону пустити до себе додому. Для чого їх брати в ПЦУ? Якби вони були свідомі, то давно б самі прийшли. Якщо будемо їх брати, настане такий момент, коли вони вставлять нам ножа в спину", – сказав Семеніхін.

"Чемодан, вокзал, Росія" – хай вони валять у свою Росію і там собі пропагують,

– наголосив мер Конотопа.

У них релігія одна – війна і зло, – Семеніхін

Міський голова акцентував, що повинен був вчинити так, щоб у максимальний спосіб посприяти якомога швидшій нашій перемозі та не допустити поширення "сектантської пропаганди з боку московських попів".

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Водночас Артем Семеніхін розповів, що планує провести нараду з правоохоронними органами, зокрема надати доручення місцевому відділку поліції, щоб вони опечатали відповідні церкви. За його словами, у Конотопі від Московського патріархату:

до 30 священників;

понад 10 церков.

"Я вважаю, що Московський патріархат – це ніякі не представники духовенства, у них релігія одна – війна і зло. Свого часу "московські попи" відмовлялися навіть вшанувати пам'ять наших полеглих воїнів АТО. Ми це добре пам'ятаємо, тому я буду робити все від мене залежне для того, щоб вичистити мою громаду від цих посіпак, агентів ФСБ Росії", – додав мер Конотопа.

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