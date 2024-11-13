"Хайп" і "брехня": міністр енергетики відповів на чутки про повернення відключень світла

У середу, 13 листопада, в Україні запровадили тимчасові обмеження подачі електрики для бізнесу та промисловості. За словами міністра енергетики Германа Галущенко, називати це "поверненням відключень" неправильно.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Новини.Live.

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Галущенко спростував повернення відключень

Жодні відключення не повернулися. Це тимчасове явище. На жаль, об'єкти генерації, які відновлені, можуть ламатися. Це і відбулося. Усі ці поломки будуть усунуті й ситуація нормалізується,

– повідомив він.

Також Галущенко зауважив, що в Україну суттєво впав імпорт електроенергії – станом на 13 листопада він склав близько 100 МВт.

Посадовець нагадав, що міністерство розробило окремий механізм для бізнесу, за яким при імпорті 80% електроенергії решту безперебійно надає Україна. Однак підприємства не користуються і використовують внутрішню генерацію.

"Нічого драматичного в системі не сталося, весь цей "хайп" і крики навколо того, що все повернулося – брехня. Закликаю довіряти офіційним джерелам", – наголосив міністр енергетики.