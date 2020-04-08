94% людей у світі не знають, що хворі або перехворіли на коронавірус: дослідження

Кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19, які офіційно опублікували країни, значно нижча, ніж реальне число заражених людей.

Про це йдеться у звіті Геттінгенського університету, який опублікував авторитетний медичний журнал The Lancet Infectious Diseases.

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Науковці з'ясували, що країни виявили в середньому тільки близько 6% заражених коронавірусом, і справжня кількість інфікованих людей у світі вже сягнула декількох десятків мільйонів.

Потрібно змінити підходи до тестування

Недостатнє і пізнє тестування пояснює, чому в деяких європейських країнах (Італія та Іспанія), кількість постраждалих значно вища (у порівнянні з зареєстрованими підтвердженими випадками), ніж в Німеччині, де виявили, за оцінками науковців, 15,6% хворих в порівнянні з 3,5% в Італії або 1,7% в Іспанії.

Показники виявлення ще нижчі в Сполучених Штатах (1,6%) і Великобританії (1,2%) – двох країнах, які отримали широку критику з боку експертів в галузі охорони здоров'я за пізнє реагування на пандемію. На противагу, Південна Корея виявила майже половину всіх хворих на коронавірус.

Себастьян Воллмер, професор економіки розвитку в Геттінгенському університеті, розповідає:

"Результати означають, що політики мають бути дуже обережними при інтерпретації цифр для планування. Такі крайні відмінності в кількості і якості тестування в різних країнах означають, що офіційні дані про кількість хворих неінформативні та не дають корисної інформації. Тому потрібно терміново змінювати підходи у тестуванні".



Як відрізняються тести на коронавірус / інфографіка 24 каналу

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