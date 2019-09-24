Акне: коли потрібно здавати аналізи на гормони

Думка про те, що саме дисбаланс гормонів в організмі є причиною прищів на обличчі об'єднує більшість людей з цим захворюванням. І практично 80% випадків акне – це захворювання шкіри, в основі якого дійсно лежить зв'язок з гормонами.

Але це зовсім не те, що ви думаєте. Це зовсім не означає, що у кожного, у кого були прищі, обов'язково буде якесь гормональне порушення / гінекологічне захворювання, розповіла дерматолог Світлана Якубовська.

Читайте також: Прищі на спині: чому виникають та як лікувати

Існує 2 важливі моменти в розвитку акне:

- абсолютна гіперандрогенія (у вашому організмі рівень андрогенів дійсно підвищений);

- відносна гіперандрогенія (ваші сальні залози мають підвищену чутливість до будь-якого рівня гормонів андрогенів в організмі, в тому числі й до абсолютно нормальним).

І як це з'ясувати?

Адже простіше здати кров на гормони, подумаєте ви. Але правильніше спершу прийти на прийом до дерматолога і разом з лікарем проаналізувати: коли і як все почалося, чи були прищі у ваших батьків (генетика), як ви доглядаєте за шкірою, ваше харчування, схильність до стресів, попереднє лікування та ін.

Коли ж дійсно треба здавати кров на гормони?

раптове виникнення прищів після 25 років; гірсутизмі (надлишковий ріст волосся за чоловічим типом – над верхньою губою, на підборідді і ін); андрогена алопеція (порідіння волосся в області верхівки голови); збільшення клітора в розмірах; при синдромі полікістозних яєчників; вроджена дисфункція кори надниркових залоз; ожирінні.



Якщо акне виникло після 25 років – потрібно здати аналізи

Які гормони рекомендується перевіряти?

вільний і загальний тестостерон;

ДГЕА (дегідроепіандростерон);

андростендіон;

лютеїнізувальний гормон (ЛГ);

фолікулостимулюючий гормон (ФСГ).

Додатково за рекомендаціями при важких формах:

- соматотропін;

- інсуліноподібний фактор росту (соматомедин-с);

- інсулін;

- секс-глобулін (ГЗСГ);

- ліпідний профіль;

- 17-OH-прогестерон;

- пролактин;

- прогестерон.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.