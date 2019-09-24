Акне: коли потрібно здавати аналізи на гормони
Думка про те, що саме дисбаланс гормонів в організмі є причиною прищів на обличчі об'єднує більшість людей з цим захворюванням. І практично 80% випадків акне – це захворювання шкіри, в основі якого дійсно лежить зв'язок з гормонами.
Але це зовсім не те, що ви думаєте. Це зовсім не означає, що у кожного, у кого були прищі, обов'язково буде якесь гормональне порушення / гінекологічне захворювання, розповіла дерматолог Світлана Якубовська.
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Існує 2 важливі моменти в розвитку акне:
- абсолютна гіперандрогенія (у вашому організмі рівень андрогенів дійсно підвищений);
- відносна гіперандрогенія (ваші сальні залози мають підвищену чутливість до будь-якого рівня гормонів андрогенів в організмі, в тому числі й до абсолютно нормальним).
І як це з'ясувати?
Адже простіше здати кров на гормони, подумаєте ви. Але правильніше спершу прийти на прийом до дерматолога і разом з лікарем проаналізувати: коли і як все почалося, чи були прищі у ваших батьків (генетика), як ви доглядаєте за шкірою, ваше харчування, схильність до стресів, попереднє лікування та ін.
Коли ж дійсно треба здавати кров на гормони?
- раптове виникнення прищів після 25 років;
- гірсутизмі (надлишковий ріст волосся за чоловічим типом – над верхньою губою, на підборідді і ін);
- андрогена алопеція (порідіння волосся в області верхівки голови);
- збільшення клітора в розмірах;
- при синдромі полікістозних яєчників;
- вроджена дисфункція кори надниркових залоз;
- ожирінні.
Якщо акне виникло після 25 років – потрібно здати аналізи
Які гормони рекомендується перевіряти?
- вільний і загальний тестостерон;
- ДГЕА (дегідроепіандростерон);
- андростендіон;
- лютеїнізувальний гормон (ЛГ);
- фолікулостимулюючий гормон (ФСГ).
Додатково за рекомендаціями при важких формах:
- соматотропін;
- інсуліноподібний фактор росту (соматомедин-с);
- інсулін;
- секс-глобулін (ГЗСГ);
- ліпідний профіль;
- 17-OH-прогестерон;
- пролактин;
- прогестерон.
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