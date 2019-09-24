Акне: коли потрібно здавати аналізи на гормони

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Коли здавати гормони
Коли здавати гормони

Думка про те, що саме дисбаланс гормонів в організмі є причиною прищів на обличчі об'єднує більшість людей з цим захворюванням. І практично 80% випадків акне – це захворювання шкіри, в основі якого дійсно лежить зв'язок з гормонами.

Але це зовсім не те, що ви думаєте. Це зовсім не означає, що у кожного, у кого були прищі, обов'язково буде якесь гормональне порушення / гінекологічне захворювання, розповіла дерматолог Світлана Якубовська.

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Існує 2 важливі моменти в розвитку акне:
- абсолютна гіперандрогенія (у вашому організмі рівень андрогенів дійсно підвищений);
- відносна гіперандрогенія (ваші сальні залози мають підвищену чутливість до будь-якого рівня гормонів андрогенів в організмі, в тому числі й до абсолютно нормальним).

І як це з'ясувати?

Адже простіше здати кров на гормони, подумаєте ви. Але правильніше спершу прийти на прийом до дерматолога і разом з лікарем проаналізувати: коли і як все почалося, чи були прищі у ваших батьків (генетика), як ви доглядаєте за шкірою, ваше харчування, схильність до стресів, попереднє лікування та ін.

Коли ж дійсно треба здавати кров на гормони?

  1. раптове виникнення прищів після 25 років;
  2. гірсутизмі (надлишковий ріст волосся за чоловічим типом – над верхньою губою, на підборідді і ін);
  3. андрогена алопеція (порідіння волосся в області верхівки голови); 
  4. збільшення клітора в розмірах;
  5. при синдромі полікістозних яєчників;
  6. вроджена дисфункція кори надниркових залоз;
  7. ожирінні.

Якщо акне виникло після 25 років – потрібно здати аналізи
Якщо акне виникло після 25 років – потрібно здати аналізи

Які гормони рекомендується перевіряти?

  • вільний і загальний тестостерон;
  • ДГЕА (дегідроепіандростерон);
  • андростендіон;
  • лютеїнізувальний гормон (ЛГ);
  • фолікулостимулюючий гормон (ФСГ).

Додатково за рекомендаціями при важких формах:

- соматотропін;
- інсуліноподібний фактор росту (соматомедин-с);
- інсулін;
- секс-глобулін (ГЗСГ);
- ліпідний профіль;
- 17-OH-прогестерон;
- пролактин;
- прогестерон.

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Теги: Здоров'я Лікування Краса Жіноче здоров’я Новини Здоров'я
Джерело: Здоров'я 24
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