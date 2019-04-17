Біль у вусі: найпоширеніші причини
Больовий синдром у вусі, який називається оталгія, може бути безпосередньо не пов’язаний з вухом.
Отит або ж запалення вуха – це одна з найчастіших причин болі у вусі.
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ЛОР-лікар Катерина Довлатова зазначила, що біль може бути не пов’язаний з отитом, це можуть бути вторинні причини.
Найчастіші:
1. Стоматит: афтозний, герпетичний, синдром нога-рука-рот і ін. При цьому буде біль в горлі і/або в роті; виникають характерні зміни на слизовій порожнині рота, щік, м'якому небі (почервоніння, пухирці або округлі цятки білого / жовтого кольору).
2. Інфекція задніх зубів: карієс, пульпіт або абсцес зуба, гінгівіт, тощо. При огляді можна побачити ознаки запалення ясен; біль при натисканні, постукуванні по зубу.
3. Фарингіт, тонзиліт. Оталгія супроводжується болем в горлі і набряком, почервонінням, тощо.
4. Верхньощелепний синусит. Тут основна особливість – симптоми з боку носа: закладеність носа, виділення, стікання по задній стінці горла. Може бути кашель, біль в ділянці обличчя, головний біль.
Біль у вусі
5. Артрит скронево-нижньощелепного суглоба. Зазвичай буває після 10 років. Біль посилюється при широкому відкриванні рота, при стисканні зубів. При пальпації суглоба може відзначатися хворобливість; "клацання" або крепітація (шум у місці перелому кістки) при відкриванні / закриванні рота.
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6. Паротит. Локалізація болю зазвичай під вухом; в цій області набряклість і хворобливість, може бути почервоніння шкіри. При вираженому набряку важко промацати кут нижньої щелепи.
7. Парез лицевого нерва.
8. Психогенний біль.
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9. Пошкодження спинного мозку в шийному відділі; внутрішньочерепна травма.
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