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Британія перетворить Манчестер Арену та Бірмінгем на гігантські лікарні з моргами

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Манчестер Арена стане польовою лікарнею на час спалаху коронавірусу в Британії / EPA

В Британії головні розважальні центри перетворюють на гігантські польові лікарні через стрімке поширення коронавірусу та велику кількість хворих. Зокрема, переобладнають Національний виставковий центр (Бірмінгем) біля Бірмінгема, який має 18 виставкових залів і щороку приймає десятки гучних конференцій і виставок.

Фото, які свідчать, що Манчестер Арену та Бірмінгемський виставковий центр вже почали перетворювати на госпіталі опублікувало видання DailyMay.

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Керівництво центрів вже заявило про готовність прийняти хворих та негайно відреагувати, якщо буде вказівка уряду. Спеціальна комісія з охорони здоров'я в Бірмінгемі зазначила, що очікує "національної готовності".

Фото свідчать, що роботи з переобладнання вже почали. Так, wентр ExCel в Іст-Лондон стане польовою лікарнею на 4 тисячі ліжок з двома моргами, а в аеропорту міста припиняють цивільні рейси, щоб військові літаки могли транспортувати хворих.


Військові вже працюють над оснащенням центрів/Фото: dailymail

Міністерство оборони та NHS створюють нову лікарню з нуля для розміщення пацієнтів Covid-19. 

Виставковим центром у Східному Лондоні стане лікарня NHS Nightingale, яка має вентилятори та кисень біля кожного ліжка. Відомо, що військових медиків також залучать до лікування хворих на коронавірус.


В Британії визначили три гігантські госпітальні бази/Фото: dailymail

Коронавірус у Британії: коротко

  • Станом на 26 березня у Великій Британії зафіксували 9 тисяч 672 випадки інфікування коронавірусом.
  • Від ускладнень померли 465 людей.
  • Пандемія коронавірусу змусила Велику Британію запровадити суворі обмеження. З 23 березня, британці зобов'язані перебувати вдома, а на вулицю виходити тільки в разі крайньої потреби.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Спорт Коронавірус Covid-19 Велика Британія Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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