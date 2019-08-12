Чи може кока-кола вилікувати отруєння

Не може! Кока-кола не тільки не допомагає при отруєнні, але й може нашкодити.

При харчових отруєннях в організм потрапляють шкідливі збудники. Вони порушують роботу шлунка і кишківника, тому починаються блювота і пронос.

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Організм втрачає багато рідини й електролітів – натрію, калію, хлору, кальцію. Якщо не заповнити запаси води й електролітів, настане зневоднення. У важких випадках це може привести до проблем з нирками, серцем, м'язами та навіть до смерті.

Кока-колу нахвалюють як ефективний засіб для боротьби зі збезводненням. Логіка така: рідина заповнює обсяг води, який ми втрачаємо при блювоті й діареї, а цукор з напою дає енергію і допомагає організму боротися з хворобою.

Лікарі використовувати кока-колу для боротьби зі збезводненням не радять. Ось кілька причин чому.

Мало натрію. При проносі ми втрачаємо багато іонів натрію – вони потрібні для нормальної роботи клітин і проведення нервових імпульсів. Щоб відновити втрати натрію й інших електролітів, використовують спеціальні розчини, наприклад "Регідрон". Для порівняння, в 100 мл "Регідрону" міститься 200 мг натрію, а в кока-колі – всього 4 мг.



Кола може посилити діарею і зневоднення

Висока осмолярність. Осмолярність – сумарна концентрація всіх розчинених частинок на літр рідини, тобто, своєрідна густота розчину. Речовини з високою осмолярністю притягують воду. Так, наприклад, працюють деякі проносні засоби – завдяки високій осмолярності вони збирають рідини і розчинені в ній речовини з кишківника і не дають їм всмоктуватися. Це корисно, наприклад, коли потрібно очистити кишківник перед ендоскопічним оглядом. Якщо випити напій з високою осмолярністю при отруєнні, це загальмує всмоктування води в кишківнику і посилить пронос.

Осмолярность кока-коли - 500 мОсм/л. Для порівняння, у того ж "Регідрону" осмолярність всього 240 мОсм/л.

Містить вуглекислий газ. Вуглекислий газ стимулює роботу кишківника і прискорює випорожнення шлунка. Це посилює пронос – їжа швидше просувається по шлунково-кишковому тракту, гірше всмоктується і виходить у великих обсягах.

Містить кофеїн. Кофеїн, як і вуглекислий газ, стимулює роботу кишківника, що може посилити блювоту і пронос при харчових отруєннях.

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