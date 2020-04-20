Чи можна відновлювати навчання в школах та університетах: пояснення вірусологині
Вірусолог Алла Мироненко вважає, що не слід відновлювати навчання у школах та університетах навесні, адже це може призвести до загострення епідемічної ситуації.
Про це розповіла лікар-епідеміологиня Алла Мироненко в інтерв'ю РБК-Україна.
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За словами вірусологині, у школярів і студентів вже налагоджене дистанційне навчання і у такий спосіб вони можуть закінчити навчальний рік.
Коли мова йде про випуск із вищого навчального закладу чи школи, то в такому випадку можна в індивідуальному порядку призначати їм тестування за необхідності. А щоби всі вони збиралися в одному класі чи аудиторії – це призведе до загострення епідемічної ситуації,
– додала Мироненко.
Лікарка додала, що, ймовірно, пік коронавірусу може бути восени. Вона додала, що в країні під час карантину можна запустити громадський транспорт, однак за умови, що всі пасажири будуть дотримуватися масочного режиму, обробляти руки чи рукавиці. А також Мироненко нагадала про важливість того, щоб люди слідкували за руками і не торкалися ним обличчя.
"Потрібно розуміти, що, по-перше, попереду літо. І я дуже сподіваюсь, що влітку буде трохи легше, тому що в цю пору респіраторні інфекції неактивні. Цьому сприяють різні фактори: сонце, вітер, відчинені вікна. Хоча цей вірус новий і він більш стійкий, ніж, наприклад, вірус грипу. І водночас менш стійкий, ніж інші безоболонкові віруси", – зазначила вона.
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