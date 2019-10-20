Чи справді люди раніше були щасливішими

Вважається, що раніше було краще, а люди були набагато щасливішими. Але наукові дослідження показали, що це не так.

Вчені з Університету Уоріка у своєму дослідженні скористалися методикою аналізу слів.

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Експерти проаналізували вісім мільйонів книг і 65 мільйонів газетних статей, опублікованих в період з 1820 по 2009 рік. Вони надавали "бали щастя тисячам" слів на різних мовах, а потім вивели відносну пропорцію позитивних і негативних настроїв у Великобританії, США, Німеччини та Італії.



Нині люди найщасливіші за останні 200 років

Вчені врахували той факт, що з часом певні слова змінюють свої відтінки. Наприклад, якщо раніше слово "гей" мало виключно негативний характер, то з часом воно перестало асоціюватися з чимось поганим.

Висновки виявилися дуже простими: якщо судити з публікацій, то за останні 200 років люди ніколи не були такі щасливі, ніж зараз. Найбільше нещастя було зафіксовано під час Першої і Другої світової війни, що цілком очікувано.

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