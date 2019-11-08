Чим небезпечний анальгін та чому його заборонили в багатьох країнах

Більшість вважає анальгін простим і тому нешкідливим препаратом для зняття болю. Анальгін відпускається в аптеках без рецепта і користується великою популярністю.

Анальгін (метамізол натрію) – похідний піразолону, має аналгетичну, жарознижувальну і протизапальну дію.

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Більш, ніж в 40 країнах світу препарати на основі метамізолу натрію законодавчо заборонені, або їх прийом різко обмежений. Причому дуже давно-наприклад, в Австралії і Великобританії ще в 1965 році. У США рік заборони – 1977, Італія – 1979, Гана – 1989, Швейцарія – 1992 року, Філіппіни, Бангладеш, Пакистан, Перу, Сінгапур та ін.

Чим небезпечний анальгін?

Анальгін провокує велику кількість дуже серйозних побічних реакцій.

По-перше, агранулоцитоз (порушення функцій кровотворення). Найстрашніше, що ця хвороба має високий рівень смертності. Навіть коли людину вдається врятувати, повністю відновити організм після хвороби неможливо.

По-друге, анафілактичний шок (судинний шок), який у багатьох випадках закінчується смертю.

Крім того, метамізол може викликати і інші побічні ефекти, пов'язані з імунологічними порушеннями: гепатит, альвеоліт, пневмонію, серйозні шкірні реакції і.т.д.

Агранулоцитоз – що це? Хвороба, при якій в крові зменшується кількість лейкоцитів і гранулоцитів (клітин білої крові), які захищають наш організм від усіх зовнішніх і внутрішніх ворогів. Як наслідок, у людини знижується імунітет і вона стає вразливою до всіляких інфекцій, бактерій та грибків.

В аптеках, крім анальгіну, продаються й інші препарати на основі метамізолу: Баралгин, Максиган, Пенталгін, Спазган, Темпалгін тощо.

Коли використовують анальгін в Україні?

Анальгін, як жарознижувальне, іноді рекомендують навіть лікарі. І навіть педіатри. Використовують його при больових синдромах, як в поліклініках, так і в стаціонарі.

Тим часом думка експертів ВООЗ про цей препарат добре відома і воно ґрунтується на потенційній токсичності піразолонових похідних.

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