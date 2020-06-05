Карантин вплинув на емоційне здоров'я людей, зокрема під час пандемії багато людей зазначили, що у них з'явилось бажання згадати минуле. Так, чому ж люди згадують події, які минули, аналізують рішення, колишні відносини та переглядають старі фото?

Експерти пояснили, що таке явище має кілька причин, пише Huffingtonpost.

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Ресурс вільного часу

Під час карантину, з'явилось більше часу, а відтак можна поміркувати не лише про побутові справи, а про щось хвилююче.

Психіатр Коллін Рейфф розповіла, що в повсякденному житті ми усвідомлено та несвідомо можемо абстрагуватися від проблемних моментів.

Але щойно перестаємо відволікатися – вони легко спливають у пам'яті.

Спогади заспокоюють

Попереду багато невизначеності і нестабільності, тому дехто повертається у минуле, щоб відчути спокій і стабільність.

Люди часто мислять негативно, коли відчувають невизначеність.

Погляд у минуле – це спосіб повернути собі певний контроль над ситуацією.

Але якщо спогади негативні, викликають депресію чи відчуття занепокоєння, психіатр рекомендує обговорити їх із психологом.

Ви сумуєте за минулим життям

Люди сумують за життям, яке було раніше, і не знають, чи колись до нього повернуться,

– пояснює Райфф.

Крім того, під час карантину люди зазнають різних втрат – хтось втратив роботу, хтось не можу займатися улюбленою справою чи зустрітися з близькими.

На думку психотерапевта, ті, хто активно згадує минуле, можуть також відчувати смуток через минулі рішення, життєві події чи вибір.

Вони часто думають над тим, яким би було їхнє життя, якби вони діяли по-іншому.

Психотерапевти радять поговорити про минуле з друзями, оскільки вони можуть підказати нові перспективи і допомогти по-іншому оцінити ситуацію.

А також відчути солідарність, адже подібні відчуття наразі переживає багато людей.