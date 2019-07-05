Чому чоловіки рідше прибирають, ніж жінки

Фахівці з університету Каліфорнії в Санта-Барбарі розкрили секрет того, чому чоловіки рідше прибирають кімнату, робоче місце і будинок.

Вони опитали 300 чоловіків і жінок, яких попросили оцінити фотографії кімнат, у яких жили вигадані чоловік або жінка, йдеться на сайті університету.

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Виявилося, що думка про те, що чоловіки рідше прибирають – міф.

Їх попросили оцінити стан приміщення, необхідність прибирання в ньому і описати, яким вони уявляють собі його господаря.

Виявилося, що, незалежно від статі, учасники експерименту однаково сприймали безлад у кімнаті і висловлювали однакові побажання про прибирання в ній.

Одні люди сказали, що бачать безлад: розкидані речі, брудний посуд, в той час як інші помітили, що в приміщенні красиво, тільки трохи брудно. Це доводить те, що чоловіки бачать безлад не гірше жінок, просто вони надають цьому не таке велике значення.

Вчені прийшли до висновку, що ні біологічних, ні еволюційних факторів у небажанні чоловіків прибиратися немає. Воно пов'язане винятково із соціальними і гендерними стереотипами.

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