Чому паморочиться голова

Запаморочення може бути симптомом серйозних захворювань, тому потрібно знати тип і характер цього стану, щоб вчасно діагностувати недугу.

В англомовних інструкціях виділяють 4 основних типи запаморочення, розповіла лікар-невролог Олена Гайворонська.

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1) Справжнє запаморочення (вертиго).

Прояви: відчуття руху навколишніх предметів або самого пацієнта в просторі. Пацієнти образно називають стан: "центрифугою", "вертольотом", "каруселлю". Хоча в легких випадках, пацієнти можуть відчувати невизначені відчуття. Тривалість: від декількох секунд до декількох тижнів в залежності від захворювання.

Причини: доброякісне пароксизмальне позиційне запаморочення, хвороба Меньєра, вестибулярний нейронит, мігрень, захворювання стовбура мозку і мозочка.

2) Пресінкопе.

Прояв: переднепритомний стан з закладенням і шумом у вухах, потемніння або побіління в очах, нудотою, загальною слабкістю. Тривалість: від декількох секунд до декількох хвилин.

Причини: найчастіше ортостатична гіпотензія і проблеми з серцем, наприклад, аритмія.

3) Нестійкість.

Прояв: похитування під час руху, яке часто посилюється з закритими очима або в темряві. У положенні лежачи запаморочення немає. Тривалість: під час ходьби.

Причини: захворювання мозочка, паркінсонізм, розлади глибокої чутливості.



Існує 4 основних види запаморочення

4) Неспецифічне запаморочення.

Прояв: відчуття тяжкості або порожнечі в голові, "туман" в голові, нудота, "як ніби п'яний". Часто відчуття виникають або посилюються в стресових ситуаціях, в натовпі. Тривалість: від декількох секунд до декількох років.

Причини: тривожні, депресивні і соматоформні розлади.

Що не є причинами запаморочення? Вегетосудинна дистонія, дисциркуляторна енцефалопатія – такі діагнози існують тільки на пострадянському просторі і не визнаються світовою неврологією. Міфічна "скутість судин в шиї" знову ж існує тільки в радіанській школі. Синдром хребетної артерії і вертебрально-базилярна недостатність існують, але ставити такі діагнози тільки на підставі запаморочення і гіпоплазії хребетної артерії за діагностикою УЗД неправильно.

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