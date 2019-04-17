Чому паморочиться голова
Запаморочення може бути симптомом серйозних захворювань, тому потрібно знати тип і характер цього стану, щоб вчасно діагностувати недугу.
В англомовних інструкціях виділяють 4 основних типи запаморочення, розповіла лікар-невролог Олена Гайворонська.
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1) Справжнє запаморочення (вертиго).
Прояви: відчуття руху навколишніх предметів або самого пацієнта в просторі. Пацієнти образно називають стан: "центрифугою", "вертольотом", "каруселлю". Хоча в легких випадках, пацієнти можуть відчувати невизначені відчуття. Тривалість: від декількох секунд до декількох тижнів в залежності від захворювання.
Причини: доброякісне пароксизмальне позиційне запаморочення, хвороба Меньєра, вестибулярний нейронит, мігрень, захворювання стовбура мозку і мозочка.
2) Пресінкопе.
Прояв: переднепритомний стан з закладенням і шумом у вухах, потемніння або побіління в очах, нудотою, загальною слабкістю. Тривалість: від декількох секунд до декількох хвилин.
Причини: найчастіше ортостатична гіпотензія і проблеми з серцем, наприклад, аритмія.
3) Нестійкість.
Прояв: похитування під час руху, яке часто посилюється з закритими очима або в темряві. У положенні лежачи запаморочення немає. Тривалість: під час ходьби.
Причини: захворювання мозочка, паркінсонізм, розлади глибокої чутливості.
Існує 4 основних види запаморочення
4) Неспецифічне запаморочення.
Прояв: відчуття тяжкості або порожнечі в голові, "туман" в голові, нудота, "як ніби п'яний". Часто відчуття виникають або посилюються в стресових ситуаціях, в натовпі. Тривалість: від декількох секунд до декількох років.
Причини: тривожні, депресивні і соматоформні розлади.
Що не є причинами запаморочення? Вегетосудинна дистонія, дисциркуляторна енцефалопатія – такі діагнози існують тільки на пострадянському просторі і не визнаються світовою неврологією. Міфічна "скутість судин в шиї" знову ж існує тільки в радіанській школі. Синдром хребетної артерії і вертебрально-базилярна недостатність існують, але ставити такі діагнози тільки на підставі запаморочення і гіпоплазії хребетної артерії за діагностикою УЗД неправильно.
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