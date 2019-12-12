Чому плече може паралізувати й що робити в такому випадку

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Чому виникає "заморожене плече" / saebo

Часто люди стикаються з болем та обмеженням рухів в плечовому суглобі, й однією з найчастіших причин є захворювання під назвою адгезивний капсуліт.

Про адгезивний капсуліт або "заморожене плече" розповів отопед-травматолог Артур Красненко.

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Як починається адгезивний капсуліт

Спочатку плече просто починає боліти, а особливо вночі. Згодом у людини зменшується діапазон рухів, а болі продовжуються. Якщо не звернутись до лікаря, через декілька місяців плече перестає не лише боліти, а й рухатись. Причини цього явища точно не відомі, але підозрюють, що це може виникнути внаслідок травми чи переохолодження.
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Під час адгезивного капсуліту відбувається запалення капсули суглобу, через що згодом формується контрактура (ущільнення капсули та зменшення її об'єму).

Що робити, якщо паралізувало плече
Чому плече може паралізувати

Лікування адгезивного капсуліту

Найкраще це захворювання лікується на першій стадії, тоді можна пройти курс таблетованої протизапальної терапії й робити спеціальні вправи ЛФК.

А ось коли у людини з'явилось обмеження рухів, хворобу потрібно лікувати введенням гормонального препарату в суглоб. Цей процес довший та дещо неприємний для пацієнта.

Саме тому варто не терпіти біль, а йти одразу до лікаря, адже на першій стадії лікування захворювання швидше, дешевше та ефективніше. 

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Лікування
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