Чому плече може паралізувати й що робити в такому випадку

Часто люди стикаються з болем та обмеженням рухів в плечовому суглобі, й однією з найчастіших причин є захворювання під назвою адгезивний капсуліт.

Про адгезивний капсуліт або "заморожене плече" розповів отопед-травматолог Артур Красненко.

До теми: "Відкладення солі" та "вилітаючі диски": Супрун розповіла правду про біль в спині

Як починається адгезивний капсуліт

Спочатку плече просто починає боліти, а особливо вночі. Згодом у людини зменшується діапазон рухів, а болі продовжуються. Якщо не звернутись до лікаря, через декілька місяців плече перестає не лише боліти, а й рухатись. Причини цього явища точно не відомі, але підозрюють, що це може виникнути внаслідок травми чи переохолодження.

⠀⠀

Під час адгезивного капсуліту відбувається запалення капсули суглобу, через що згодом формується контрактура (ущільнення капсули та зменшення її об'єму).



Чому плече може паралізувати

Лікування адгезивного капсуліту

Найкраще це захворювання лікується на першій стадії, тоді можна пройти курс таблетованої протизапальної терапії й робити спеціальні вправи ЛФК.

⠀

А ось коли у людини з'явилось обмеження рухів, хворобу потрібно лікувати введенням гормонального препарату в суглоб. Цей процес довший та дещо неприємний для пацієнта.

⠀

Саме тому варто не терпіти біль, а йти одразу до лікаря, адже на першій стадії лікування захворювання швидше, дешевше та ефективніше.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.